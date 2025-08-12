FiyatlarBölümler
RSPD: Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF

57.69 USD 0.52 (0.89%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

RSPD fiyatı bugün -0.89% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 57.65 ve Yüksek fiyatı olarak 57.87 aralığında işlem gördü.

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
57.65 57.87
Yıllık aralık
43.50 59.54
Önceki kapanış
58.21
Açılış
57.87
Satış
57.69
Alış
57.99
Düşük
57.65
Yüksek
57.87
Hacim
88
Günlük değişim
-0.89%
Aylık değişim
-1.05%
6 aylık değişim
15.73%
Yıllık değişim
11.59%
23 Eylül, Salı
12:30
USD
Cari Hesap
Açıklanan
Beklenti
$​-406.051 B
Önceki
$​-450.170 B
13:00
USD
Fed Başkanı Bowman'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
14:00
USD
Mevcut Konut Satışları
Açıklanan
Beklenti
4.04 M
Önceki
4.01 M
14:00
USD
Mevcut Konut Satışları (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
-2.0%
Önceki
2.0%
16:35
USD
Fed Başkanı Powell Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
17:00
USD
2 Yıllık Tahvil İhalesi
Açıklanan
Beklenti
Önceki
3.641%