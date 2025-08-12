Dövizler / RSPD
RSPD: Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF
57.69 USD 0.52 (0.89%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
RSPD fiyatı bugün -0.89% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 57.65 ve Yüksek fiyatı olarak 57.87 aralığında işlem gördü.
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
57.65 57.87
Yıllık aralık
43.50 59.54
- Önceki kapanış
- 58.21
- Açılış
- 57.87
- Satış
- 57.69
- Alış
- 57.99
- Düşük
- 57.65
- Yüksek
- 57.87
- Hacim
- 88
- Günlük değişim
- -0.89%
- Aylık değişim
- -1.05%
- 6 aylık değişim
- 15.73%
- Yıllık değişim
- 11.59%
23 Eylül, Salı
12:30
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- $-406.051 B
- Önceki
- $-450.170 B
13:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
14:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 4.04 M
- Önceki
- 4.01 M
14:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- -2.0%
- Önceki
- 2.0%
16:35
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
17:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 3.641%