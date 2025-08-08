Valute / RSPD
RSPD: Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF
57.69 USD 0.52 (0.89%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio RSPD ha avuto una variazione del -0.89% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 57.65 e ad un massimo di 57.87.
Segui le dinamiche di Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
RSPD News
Intervallo Giornaliero
57.65 57.87
Intervallo Annuale
43.50 59.54
- Chiusura Precedente
- 58.21
- Apertura
- 57.87
- Bid
- 57.69
- Ask
- 57.99
- Minimo
- 57.65
- Massimo
- 57.87
- Volume
- 12
- Variazione giornaliera
- -0.89%
- Variazione Mensile
- -1.05%
- Variazione Semestrale
- 15.73%
- Variazione Annuale
- 11.59%