QuotazioniSezioni
Valute / RSPD
Tornare a Azioni

RSPD: Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF

57.69 USD 0.52 (0.89%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio RSPD ha avuto una variazione del -0.89% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 57.65 e ad un massimo di 57.87.

Segui le dinamiche di Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RSPD News

Intervallo Giornaliero
57.65 57.87
Intervallo Annuale
43.50 59.54
Chiusura Precedente
58.21
Apertura
57.87
Bid
57.69
Ask
57.99
Minimo
57.65
Massimo
57.87
Volume
12
Variazione giornaliera
-0.89%
Variazione Mensile
-1.05%
Variazione Semestrale
15.73%
Variazione Annuale
11.59%
22 settembre, lunedì
13:45
USD
Discorso di Williams, Membro del FOMC
Agire
Fcst
Prev