KurseKategorien
Währungen / RSPD
Zurück zum Aktien

RSPD: Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF

57.84 USD 0.37 (0.64%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RSPD hat sich für heute um -0.64% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 57.80 bis zu einem Hoch von 57.87 gehandelt.

Verfolgen Sie die Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RSPD News

Tagesspanne
57.80 57.87
Jahresspanne
43.50 59.54
Vorheriger Schlusskurs
58.21
Eröffnung
57.87
Bid
57.84
Ask
58.14
Tief
57.80
Hoch
57.87
Volumen
6
Tagesänderung
-0.64%
Monatsänderung
-0.79%
6-Monatsänderung
16.03%
Jahresänderung
11.88%
22 September, Montag
13:45
USD
FOMC Mitglied Williams spricht
Akt
Erw
Vorh