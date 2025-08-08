Währungen / RSPD
RSPD: Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF
57.84 USD 0.37 (0.64%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RSPD hat sich für heute um -0.64% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 57.80 bis zu einem Hoch von 57.87 gehandelt.
Verfolgen Sie die Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RSPD News
Tagesspanne
57.80 57.87
Jahresspanne
43.50 59.54
- Vorheriger Schlusskurs
- 58.21
- Eröffnung
- 57.87
- Bid
- 57.84
- Ask
- 58.14
- Tief
- 57.80
- Hoch
- 57.87
- Volumen
- 6
- Tagesänderung
- -0.64%
- Monatsänderung
- -0.79%
- 6-Monatsänderung
- 16.03%
- Jahresänderung
- 11.88%