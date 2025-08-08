Divisas / RSPD
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
RSPD: Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF
57.84 USD 0.37 (0.64%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de RSPD de hoy ha cambiado un -0.64%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 57.80, mientras que el máximo ha alcanzado 57.87.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RSPD News
- Should You Invest in the Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD)?
- VCR: Consumer Discretionary Dashboard For September (NYSEARCA:VCR)
- Retail Sales Up 0.6% In August, Higher Than Expected
- Markets Weekly Outlook - S&P 500, Nasdaq And Dow Jones On A Tear As Fed Rate Cut Looms
- Consumer Sentiment Falls To 4-Month Low In September
- Earnings Offer Evidence That U.S. Stocks Can Keep On Keepin' On
- Consumer Sentiment Drops Amid Worsening Economic Views
- U.S. Economic Boom Or Bust? Indicators Every Investor Needs To Watch
- Consumer Confidence Dips Slightly In August
- U.S. Inflation Trends And Consumer Behavior
- Curveballs: Tariffs And Shifting Cost Dynamics
- Q2 2025 U.S. Retail Scorecard – Update August 20, 2025
- IYC: Consumer Discretionary Dashboard For August (NYSEARCA:IYC)
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- Support For Stocks Builds Despite Mixed Data
- Consumer Health In The Spotlight Ahead Of Key Retail Earnings Reports
- Forecast For Jackson Hole Is Cloudy And Unpredictable
- Consumer Sentiment Falls In August Amid Rising Inflation Worries
- Real Retail Sales Continue To Run
- Retail Sales Up 0.5% In July, Slightly Lower Than Expected
- Consumer Price Index: Inflation Holds Steady At 2.7% In July, Lower Than Expected
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- Speculation Grows For A Fall Fed Rate Cut
- Tariff Marathon: Sports Shoe Firms Roll Out Financial Adaptations To U.S. Duties
Rango diario
57.80 57.87
Rango anual
43.50 59.54
- Cierres anteriores
- 58.21
- Open
- 57.87
- Bid
- 57.84
- Ask
- 58.14
- Low
- 57.80
- High
- 57.87
- Volumen
- 6
- Cambio diario
- -0.64%
- Cambio mensual
- -0.79%
- Cambio a 6 meses
- 16.03%
- Cambio anual
- 11.88%