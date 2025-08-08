CotizacionesSecciones
RSPD
RSPD: Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF

57.84 USD 0.37 (0.64%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de RSPD de hoy ha cambiado un -0.64%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 57.80, mientras que el máximo ha alcanzado 57.87.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
57.80 57.87
Rango anual
43.50 59.54
Cierres anteriores
58.21
Open
57.87
Bid
57.84
Ask
58.14
Low
57.80
High
57.87
Volumen
6
Cambio diario
-0.64%
Cambio mensual
-0.79%
Cambio a 6 meses
16.03%
Cambio anual
11.88%
22 septiembre, lunes
13:45
USD
Discurso del Miembro del FOMC, John Williams
