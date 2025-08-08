Валюты / RSPD
RSPD: Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF
57.84 USD 0.37 (0.64%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RSPD за сегодня изменился на -0.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 57.80, а максимальная — 57.87.
Следите за динамикой Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости RSPD
Дневной диапазон
57.80 57.87
Годовой диапазон
43.50 59.54
- Предыдущее закрытие
- 58.21
- Open
- 57.87
- Bid
- 57.84
- Ask
- 58.14
- Low
- 57.80
- High
- 57.87
- Объем
- 6
- Дневное изменение
- -0.64%
- Месячное изменение
- -0.79%
- 6-месячное изменение
- 16.03%
- Годовое изменение
- 11.88%
22 сентября, понедельник
13:45
USD