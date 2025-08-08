КотировкиРазделы
Валюты / RSPD
Назад в Рынок акций США

RSPD: Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF

57.84 USD 0.37 (0.64%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс RSPD за сегодня изменился на -0.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 57.80, а максимальная — 57.87.

Следите за динамикой Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости RSPD

Дневной диапазон
57.80 57.87
Годовой диапазон
43.50 59.54
Предыдущее закрытие
58.21
Open
57.87
Bid
57.84
Ask
58.14
Low
57.80
High
57.87
Объем
6
Дневное изменение
-0.64%
Месячное изменение
-0.79%
6-месячное изменение
16.03%
Годовое изменение
11.88%
22 сентября, понедельник
13:45
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.