RSPD: Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF

57.84 USD 0.37 (0.64%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de RSPD a changé de -0.64% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 57.80 et à un maximum de 57.87.

Suivez la dynamique Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
57.80 57.87
Range Annuel
43.50 59.54
Clôture Précédente
58.21
Ouverture
57.87
Bid
57.84
Ask
58.14
Plus Bas
57.80
Plus Haut
57.87
Volume
6
Changement quotidien
-0.64%
Changement Mensuel
-0.79%
Changement à 6 Mois
16.03%
Changement Annuel
11.88%
