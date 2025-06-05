Dövizler / RRX
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
RRX: Regal Rexnord Corporation
143.40 USD 1.09 (0.75%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
RRX fiyatı bugün -0.75% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 141.55 ve Yüksek fiyatı olarak 146.04 aralığında işlem gördü.
Regal Rexnord Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RRX haberleri
- JPMorgan, Regal Rexnord hissesini Ağırlık Üstü notu ve 200 dolar hedefiyle başlattı
- JPMorgan initiates Regal Rexnord stock with Overweight rating, $200 target
- This Broadcom Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Monday - Broadcom (NASDAQ:AVGO), Fractyl Health (NASDAQ:GUTS)
- Regal Rexnord appoints Kevin Long as new EVP & president of AMC segment
- Regal Rexnord: Struggling Along (NYSE:RRX)
- Regal Rexnord Q2 2025 slides: EPS grows despite sales dip, debt reduction accelerates
- Regal Rexnord (RRX) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Regal Rexnord (RRX) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Regal Rexnord shares jump as Q2 results top estimates, guidance solid
- ClearBridge Mid Cap Portfolios Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:SBMAX)
- Regal Beloit earnings beat by $0.10, revenue topped estimates
- Acco Brands (ACCO) Q2 Earnings Lag Estimates
- RRX vs. TRMB: Which Stock Is the Better Value Option?
- Otis Worldwide (OTIS) Q2 Earnings Beat Estimates
- Regal Rexnord declares quarterly dividend of $0.35 per share
- Tracking Leon Cooperman’s Omega Advisors Portfolio – Q1 2025 Update
- AMG TimesSquare Small Cap Growth Fund Q1 2025 Commentary (TSQIX)
- KOID: Investing In Humanoid Robotics And Embodied Intelligence At A Global Scale (NASDAQ:KOID)
- Touchstone Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary (TVOAX)
- Touchstone Mid Cap Value Fund Q1 2025 Commentary (TMCPX)
- KeyBanc raises Regal Rexnord price target to $180 on growth outlook
- Impax High Yield Bond Fund Q1 2025 Commentary
- Diamond Hill Select Strategy Q1 2025 Commentary
- Diamond Hill Large Cap Strategy Q1 2025 Commentary
Günlük aralık
141.55 146.04
Yıllık aralık
90.56 185.28
- Önceki kapanış
- 144.49
- Açılış
- 144.47
- Satış
- 143.40
- Alış
- 143.70
- Düşük
- 141.55
- Yüksek
- 146.04
- Hacim
- 1.259 K
- Günlük değişim
- -0.75%
- Aylık değişim
- -2.01%
- 6 aylık değişim
- 27.26%
- Yıllık değişim
- -13.13%
21 Eylül, Pazar