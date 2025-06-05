FiyatlarBölümler
RRX: Regal Rexnord Corporation

143.40 USD 1.09 (0.75%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

RRX fiyatı bugün -0.75% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 141.55 ve Yüksek fiyatı olarak 146.04 aralığında işlem gördü.

Regal Rexnord Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

RRX haberleri

Günlük aralık
141.55 146.04
Yıllık aralık
90.56 185.28
Önceki kapanış
144.49
Açılış
144.47
Satış
143.40
Alış
143.70
Düşük
141.55
Yüksek
146.04
Hacim
1.259 K
Günlük değişim
-0.75%
Aylık değişim
-2.01%
6 aylık değişim
27.26%
Yıllık değişim
-13.13%
21 Eylül, Pazar