货币 / RRX
RRX: Regal Rexnord Corporation
142.56 USD 1.26 (0.89%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日RRX汇率已更改0.89%。当日，交易品种以低点142.43和高点143.85进行交易。
关注Regal Rexnord Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
142.43 143.85
年范围
90.56 185.28
- 前一天收盘价
- 141.30
- 开盘价
- 143.82
- 卖价
- 142.56
- 买价
- 142.86
- 最低价
- 142.43
- 最高价
- 143.85
- 交易量
- 65
- 日变化
- 0.89%
- 月变化
- -2.58%
- 6个月变化
- 26.52%
- 年变化
- -13.64%
