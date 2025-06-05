통화 / RRX
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
RRX: Regal Rexnord Corporation
143.40 USD 1.09 (0.75%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
RRX 환율이 오늘 -0.75%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 141.55이고 고가는 146.04이었습니다.
Regal Rexnord Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RRX News
- JP모건, Regal Rexnord에 ’비중확대’ 의견 제시, 목표가 200달러
- JPMorgan initiates Regal Rexnord stock with Overweight rating, $200 target
- This Broadcom Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Monday - Broadcom (NASDAQ:AVGO), Fractyl Health (NASDAQ:GUTS)
- Regal Rexnord appoints Kevin Long as new EVP & president of AMC segment
- Regal Rexnord: Struggling Along (NYSE:RRX)
- Regal Rexnord Q2 2025 slides: EPS grows despite sales dip, debt reduction accelerates
- Regal Rexnord (RRX) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Regal Rexnord (RRX) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Regal Rexnord shares jump as Q2 results top estimates, guidance solid
- ClearBridge Mid Cap Portfolios Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:SBMAX)
- Regal Beloit earnings beat by $0.10, revenue topped estimates
- Acco Brands (ACCO) Q2 Earnings Lag Estimates
- RRX vs. TRMB: Which Stock Is the Better Value Option?
- Otis Worldwide (OTIS) Q2 Earnings Beat Estimates
- Regal Rexnord declares quarterly dividend of $0.35 per share
- Tracking Leon Cooperman’s Omega Advisors Portfolio – Q1 2025 Update
- AMG TimesSquare Small Cap Growth Fund Q1 2025 Commentary (TSQIX)
- KOID: Investing In Humanoid Robotics And Embodied Intelligence At A Global Scale (NASDAQ:KOID)
- Touchstone Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary (TVOAX)
- Touchstone Mid Cap Value Fund Q1 2025 Commentary (TMCPX)
- KeyBanc raises Regal Rexnord price target to $180 on growth outlook
- Impax High Yield Bond Fund Q1 2025 Commentary
- Diamond Hill Select Strategy Q1 2025 Commentary
- Diamond Hill Large Cap Strategy Q1 2025 Commentary
일일 변동 비율
141.55 146.04
년간 변동
90.56 185.28
- 이전 종가
- 144.49
- 시가
- 144.47
- Bid
- 143.40
- Ask
- 143.70
- 저가
- 141.55
- 고가
- 146.04
- 볼륨
- 1.259 K
- 일일 변동
- -0.75%
- 월 변동
- -2.01%
- 6개월 변동
- 27.26%
- 년간 변동율
- -13.13%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K