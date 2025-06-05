КотировкиРазделы
RRX: Regal Rexnord Corporation

141.30 USD 0.21 (0.15%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс RRX за сегодня изменился на 0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 138.51, а максимальная — 141.38.

Следите за динамикой Regal Rexnord Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
138.51 141.38
Годовой диапазон
90.56 185.28
Предыдущее закрытие
141.09
Open
138.51
Bid
141.30
Ask
141.60
Low
138.51
High
141.38
Объем
1.366 K
Дневное изменение
0.15%
Месячное изменение
-3.44%
6-месячное изменение
25.40%
Годовое изменение
-14.41%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.