RRX: Regal Rexnord Corporation
141.30 USD 0.21 (0.15%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RRX за сегодня изменился на 0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 138.51, а максимальная — 141.38.
Следите за динамикой Regal Rexnord Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости RRX
Дневной диапазон
138.51 141.38
Годовой диапазон
90.56 185.28
- Предыдущее закрытие
- 141.09
- Open
- 138.51
- Bid
- 141.30
- Ask
- 141.60
- Low
- 138.51
- High
- 141.38
- Объем
- 1.366 K
- Дневное изменение
- 0.15%
- Месячное изменение
- -3.44%
- 6-месячное изменение
- 25.40%
- Годовое изменение
- -14.41%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.