RRX: Regal Rexnord Corporation
144.49 USD 4.18 (2.98%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RRX hat sich für heute um 2.98% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 141.28 bis zu einem Hoch von 145.42 gehandelt.
Verfolgen Sie die Regal Rexnord Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
RRX News
- JPMorgan startet Coverage für Regal Rexnord mit "Overweight" und Kursziel von 200 $
- JPMorgan initiates Regal Rexnord stock with Overweight rating, $200 target
- This Broadcom Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Monday - Broadcom (NASDAQ:AVGO), Fractyl Health (NASDAQ:GUTS)
- Regal Rexnord appoints Kevin Long as new EVP & president of AMC segment
- Regal Rexnord: Struggling Along (NYSE:RRX)
- Regal Rexnord Q2 2025 slides: EPS grows despite sales dip, debt reduction accelerates
- Regal Rexnord (RRX) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Regal Rexnord (RRX) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Regal Rexnord shares jump as Q2 results top estimates, guidance solid
- ClearBridge Mid Cap Portfolios Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:SBMAX)
- Regal Beloit earnings beat by $0.10, revenue topped estimates
- Acco Brands (ACCO) Q2 Earnings Lag Estimates
- RRX vs. TRMB: Which Stock Is the Better Value Option?
- Otis Worldwide (OTIS) Q2 Earnings Beat Estimates
- Regal Rexnord declares quarterly dividend of $0.35 per share
- Tracking Leon Cooperman’s Omega Advisors Portfolio – Q1 2025 Update
- AMG TimesSquare Small Cap Growth Fund Q1 2025 Commentary (TSQIX)
- KOID: Investing In Humanoid Robotics And Embodied Intelligence At A Global Scale (NASDAQ:KOID)
- Touchstone Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary (TVOAX)
- Touchstone Mid Cap Value Fund Q1 2025 Commentary (TMCPX)
- KeyBanc raises Regal Rexnord price target to $180 on growth outlook
- Impax High Yield Bond Fund Q1 2025 Commentary
- Diamond Hill Select Strategy Q1 2025 Commentary
- Diamond Hill Large Cap Strategy Q1 2025 Commentary
Tagesspanne
141.28 145.42
Jahresspanne
90.56 185.28
- Vorheriger Schlusskurs
- 140.31
- Eröffnung
- 142.33
- Bid
- 144.49
- Ask
- 144.79
- Tief
- 141.28
- Hoch
- 145.42
- Volumen
- 1.193 K
- Tagesänderung
- 2.98%
- Monatsänderung
- -1.26%
- 6-Monatsänderung
- 28.23%
- Jahresänderung
- -12.47%
