Devises / RRX
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
RRX: Regal Rexnord Corporation
143.40 USD 1.09 (0.75%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de RRX a changé de -0.75% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 141.55 et à un maximum de 146.04.
Suivez la dynamique Regal Rexnord Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RRX Nouvelles
- Cet analyste de Broadcom commence la couverture avec une note optimiste ; voici les 5 meilleures initiations pour lundi | Benzinga France
- JPMorgan initie la couverture de Regal Rexnord avec une recommandation Surpondérer
- JPMorgan initiates Regal Rexnord stock with Overweight rating, $200 target
- This Broadcom Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Monday - Broadcom (NASDAQ:AVGO), Fractyl Health (NASDAQ:GUTS)
- Regal Rexnord appoints Kevin Long as new EVP & president of AMC segment
- Regal Rexnord: Struggling Along (NYSE:RRX)
- Regal Rexnord Q2 2025 slides: EPS grows despite sales dip, debt reduction accelerates
- Regal Rexnord (RRX) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Regal Rexnord (RRX) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Regal Rexnord shares jump as Q2 results top estimates, guidance solid
- ClearBridge Mid Cap Portfolios Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:SBMAX)
- Regal Beloit earnings beat by $0.10, revenue topped estimates
- Acco Brands (ACCO) Q2 Earnings Lag Estimates
- RRX vs. TRMB: Which Stock Is the Better Value Option?
- Otis Worldwide (OTIS) Q2 Earnings Beat Estimates
- Regal Rexnord declares quarterly dividend of $0.35 per share
- Tracking Leon Cooperman’s Omega Advisors Portfolio – Q1 2025 Update
- AMG TimesSquare Small Cap Growth Fund Q1 2025 Commentary (TSQIX)
- KOID: Investing In Humanoid Robotics And Embodied Intelligence At A Global Scale (NASDAQ:KOID)
- Touchstone Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary (TVOAX)
- Touchstone Mid Cap Value Fund Q1 2025 Commentary (TMCPX)
- KeyBanc raises Regal Rexnord price target to $180 on growth outlook
- Impax High Yield Bond Fund Q1 2025 Commentary
- Diamond Hill Select Strategy Q1 2025 Commentary
Range quotidien
141.55 146.04
Range Annuel
90.56 185.28
- Clôture Précédente
- 144.49
- Ouverture
- 144.47
- Bid
- 143.40
- Ask
- 143.70
- Plus Bas
- 141.55
- Plus Haut
- 146.04
- Volume
- 1.259 K
- Changement quotidien
- -0.75%
- Changement Mensuel
- -2.01%
- Changement à 6 Mois
- 27.26%
- Changement Annuel
- -13.13%
20 septembre, samedi