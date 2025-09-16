FiyatlarBölümler
Dövizler / RL
RL: Ralph Lauren Corporation

312.46 USD 1.47 (0.47%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

RL fiyatı bugün -0.47% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 311.64 ve Yüksek fiyatı olarak 316.43 aralığında işlem gördü.

Ralph Lauren Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
311.64 316.43
Yıllık aralık
176.61 321.77
Önceki kapanış
313.93
Açılış
313.94
Satış
312.46
Alış
312.76
Düşük
311.64
Yüksek
316.43
Hacim
1.204 K
Günlük değişim
-0.47%
Aylık değişim
6.68%
6 aylık değişim
40.75%
Yıllık değişim
61.46%
21 Eylül, Pazar