RL
RL: Ralph Lauren Corporation
312.46 USD 1.47 (0.47%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
RL fiyatı bugün -0.47% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 311.64 ve Yüksek fiyatı olarak 316.43 aralığında işlem gördü.
Ralph Lauren Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
311.64 316.43
Yıllık aralık
176.61 321.77
- Önceki kapanış
- 313.93
- Açılış
- 313.94
- Satış
- 312.46
- Alış
- 312.76
- Düşük
- 311.64
- Yüksek
- 316.43
- Hacim
- 1.204 K
- Günlük değişim
- -0.47%
- Aylık değişim
- 6.68%
- 6 aylık değişim
- 40.75%
- Yıllık değişim
- 61.46%
21 Eylül, Pazar