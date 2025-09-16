통화 / RL
RL: Ralph Lauren Corporation
312.46 USD 1.47 (0.47%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
RL 환율이 오늘 -0.47%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 311.64이고 고가는 316.43이었습니다.
Ralph Lauren Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
311.64 316.43
년간 변동
176.61 321.77
- 이전 종가
- 313.93
- 시가
- 313.94
- Bid
- 312.46
- Ask
- 312.76
- 저가
- 311.64
- 고가
- 316.43
- 볼륨
- 1.204 K
- 일일 변동
- -0.47%
- 월 변동
- 6.68%
- 6개월 변동
- 40.75%
- 년간 변동율
- 61.46%
