RL: Ralph Lauren Corporation
313.93 USD 7.79 (2.54%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RL hat sich für heute um 2.54% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 307.67 bis zu einem Hoch von 315.15 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ralph Lauren Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
307.67 315.15
Jahresspanne
176.61 321.77
- Vorheriger Schlusskurs
- 306.14
- Eröffnung
- 308.57
- Bid
- 313.93
- Ask
- 314.23
- Tief
- 307.67
- Hoch
- 315.15
- Volumen
- 629
- Tagesänderung
- 2.54%
- Monatsänderung
- 7.18%
- 6-Monatsänderung
- 41.42%
- Jahresänderung
- 62.22%
