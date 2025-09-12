KurseKategorien
RL: Ralph Lauren Corporation

313.93 USD 7.79 (2.54%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RL hat sich für heute um 2.54% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 307.67 bis zu einem Hoch von 315.15 gehandelt.

Verfolgen Sie die Ralph Lauren Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
307.67 315.15
Jahresspanne
176.61 321.77
Vorheriger Schlusskurs
306.14
Eröffnung
308.57
Bid
313.93
Ask
314.23
Tief
307.67
Hoch
315.15
Volumen
629
Tagesänderung
2.54%
Monatsänderung
7.18%
6-Monatsänderung
41.42%
Jahresänderung
62.22%
