Moedas / RL
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
RL: Ralph Lauren Corporation
310.02 USD 3.88 (1.27%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do RL para hoje mudou para 1.27%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 307.67 e o mais alto foi 311.77.
Veja a dinâmica do par de moedas Ralph Lauren Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RL Notícias
- Why Ralph Lauren (RL) Dipped More Than Broader Market Today
- Ralph Lauren Executes Its Core Priorities, Outlines Long-Term View
- Telsey eleva preço-alvo das ações da Ralph Lauren para US$ 350 com base em perspectiva estratégica
- Telsey raises Ralph Lauren stock price target to $350 on strategic outlook
- Ralph Lauren Corporation (RL) Analyst/Investor Day - Slideshow (NYSE:RL) 2025-09-17
- Ralph Lauren Corporation (RL) Analyst/Investor Day Transcript
- V.F. Corp Set to Offload Dickies as Part of Turnaround Strategy
- Will Ralph Lauren's Digital Momentum & Global Expansion Power Growth?
- Ações da Ralph Lauren caem após divulgação de perspectivas financeiras
- Ralph Lauren shares slip after unveiling long-term financial outlook
- Best Growth Stocks to Buy for September 16th
- How to Find Strong Buy Consumer Discretionary Stocks Using the Zacks Rank
- Ações da Ralph Lauren caem após apresentação de estratégia de crescimento
- Ralph Lauren stock falls after unveiling long-term growth strategy
- lululemon's Fresh Styles, Soft Sales: Is Innovation Falling Short?
- 4 GARP Stocks That Investors Can Scoop Up for Maximum Returns
- Here's Why Ralph Lauren (RL) is a Strong Growth Stock
- Ralph Lauren Stock: A Successful Retail Turnaround At An Elevated Valuation (NYSE:RL)
- Ralph Lauren anuncia dividendo trimestral de US$ 0,9125 por ação
- Ralph Lauren announces quarterly dividend of $0.9125 per share
- Are Consumer Discretionary Stocks Lagging Hasbro (HAS) This Year?
- Needham eleva preço-alvo das ações da Ralph Lauren para US$ 350 com base na estratégia da marca
- Needham raises Ralph Lauren stock price target to $350 on brand strategy
- General Motors To Rally More Than 24%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday - Adobe (NASDAQ:ADBE), C3.ai (NYSE:AI)
Faixa diária
307.67 311.77
Faixa anual
176.61 321.77
- Fechamento anterior
- 306.14
- Open
- 308.57
- Bid
- 310.02
- Ask
- 310.32
- Low
- 307.67
- High
- 311.77
- Volume
- 91
- Mudança diária
- 1.27%
- Mudança mensal
- 5.84%
- Mudança de 6 meses
- 39.65%
- Mudança anual
- 60.20%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh