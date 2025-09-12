クォートセクション
通貨 / RL
RL: Ralph Lauren Corporation

313.93 USD 7.79 (2.54%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

RLの今日の為替レートは、2.54%変化しました。日中、通貨は1あたり307.67の安値と315.15の高値で取引されました。

Ralph Lauren Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
307.67 315.15
1年のレンジ
176.61 321.77
以前の終値
306.14
始値
308.57
買値
313.93
買値
314.23
安値
307.67
高値
315.15
出来高
629
1日の変化
2.54%
1ヶ月の変化
7.18%
6ヶ月の変化
41.42%
1年の変化
62.22%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K