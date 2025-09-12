通貨 / RL
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
RL: Ralph Lauren Corporation
313.93 USD 7.79 (2.54%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
RLの今日の為替レートは、2.54%変化しました。日中、通貨は1あたり307.67の安値と315.15の高値で取引されました。
Ralph Lauren Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RL News
- 4 Textile - Apparel Stocks in Focus Amid Consumer Caution & Cost Woes
- Why Ralph Lauren (RL) Dipped More Than Broader Market Today
- Ralph Lauren Executes Its Core Priorities, Outlines Long-Term View
- テルシー、ラルフローレンの戦略的見通しに基づき目標株価を350ドルに引き上げ
- Telsey raises Ralph Lauren stock price target to $350 on strategic outlook
- Ralph Lauren Corporation (RL) Analyst/Investor Day - Slideshow (NYSE:RL) 2025-09-17
- Ralph Lauren Corporation (RL) Analyst/Investor Day Transcript
- 16日の米国市場ダイジェスト：NYダウは125ドル安、FOMC待ち
- 米国株式市場は反落、FOMC待ち（16日）
- NY株式：NYダウは125ドル安、FOMC待ち
- V.F. Corp Set to Offload Dickies as Part of Turnaround Strategy
- Will Ralph Lauren's Digital Momentum & Global Expansion Power Growth?
- ラルフローレン株、長期財務見通し発表後に下落
- Ralph Lauren shares slip after unveiling long-term financial outlook
- Best Growth Stocks to Buy for September 16th
- How to Find Strong Buy Consumer Discretionary Stocks Using the Zacks Rank
- ラルフローレン株、長期成長戦略発表後に下落
- Ralph Lauren stock falls after unveiling long-term growth strategy
- lululemon's Fresh Styles, Soft Sales: Is Innovation Falling Short?
- 4 GARP Stocks That Investors Can Scoop Up for Maximum Returns
- Here's Why Ralph Lauren (RL) is a Strong Growth Stock
- Ralph Lauren Stock: A Successful Retail Turnaround At An Elevated Valuation (NYSE:RL)
- ラルフローレン、1株あたり0.9125ドルの四半期配当を発表
- Ralph Lauren announces quarterly dividend of $0.9125 per share
1日のレンジ
307.67 315.15
1年のレンジ
176.61 321.77
- 以前の終値
- 306.14
- 始値
- 308.57
- 買値
- 313.93
- 買値
- 314.23
- 安値
- 307.67
- 高値
- 315.15
- 出来高
- 629
- 1日の変化
- 2.54%
- 1ヶ月の変化
- 7.18%
- 6ヶ月の変化
- 41.42%
- 1年の変化
- 62.22%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K