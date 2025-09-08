Валюты / RL
RL: Ralph Lauren Corporation
314.84 USD 0.95 (0.30%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RL за сегодня изменился на -0.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 303.38, а максимальная — 316.14.
Следите за динамикой Ralph Lauren Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости RL
Дневной диапазон
303.38 316.14
Годовой диапазон
176.61 321.77
- Предыдущее закрытие
- 315.79
- Open
- 306.00
- Bid
- 314.84
- Ask
- 315.14
- Low
- 303.38
- High
- 316.14
- Объем
- 1.563 K
- Дневное изменение
- -0.30%
- Месячное изменение
- 7.49%
- 6-месячное изменение
- 41.83%
- Годовое изменение
- 62.69%
