RL: Ralph Lauren Corporation

306.14 USD 8.70 (2.76%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de RL de hoy ha cambiado un -2.76%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 301.77, mientras que el máximo ha alcanzado 318.20.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Ralph Lauren Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
301.77 318.20
Rango anual
176.61 321.77
Cierres anteriores
314.84
Open
315.91
Bid
306.14
Ask
306.44
Low
301.77
High
318.20
Volumen
1.443 K
Cambio diario
-2.76%
Cambio mensual
4.52%
Cambio a 6 meses
37.91%
Cambio anual
58.20%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B