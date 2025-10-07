RITM-PE hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Rithm Capital Corp. hisse senedi 24.97 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 24.97 - 25.00 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 24.97 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 210 değerine ulaştı. RITM-PE canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Rithm Capital Corp. hisse senedi temettü ödüyor mu? Rithm Capital Corp. hisse senedi şu anda 24.97 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -0.12% ve USD değerlerini izler. RITM-PE hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

RITM-PE hisse senedi nasıl alınır? Rithm Capital Corp. hisselerini şu anki 24.97 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 24.97 ve Ask 25.27 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 210 ve günlük değişim oranı -0.12% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte RITM-PE fiyat hareketlerini takip edin.

RITM-PE hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Rithm Capital Corp. hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 24.81 - 25.07 ve mevcut fiyatı 24.97 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 24.97 veya Ask 25.27 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.24% ve 6 aylık değişim oranı -0.12% değerlerini karşılaştırır. RITM-PE fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Rithm Capital Corp. hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Rithm Capital Corp. hisse senedi yıllık olarak 25.07 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 24.81 - 25.07). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 24.97 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Rithm Capital Corp. performansını takip edin.

Rithm Capital Corp. hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Rithm Capital Corp. (RITM-PE) hisse senedi yıllık olarak en düşük 24.81 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 24.97 ve hareket ettiği yıllık aralık 24.81 - 25.07 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki RITM-PE fiyat hareketlerini izleyin.