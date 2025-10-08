- 概要
RITM-PE: Rithm Capital Corp.
RITM-PEの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり24.97の安値と25.00の高値で取引されました。
Rithm Capital Corp.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
RITM-PE株の現在の価格は？
Rithm Capital Corp.の株価は本日24.97です。24.97 - 25.00内で取引され、前日の終値は24.97、取引量は210に達しました。RITM-PEのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Rithm Capital Corp.の株は配当を出しますか？
Rithm Capital Corp.の現在の価格は24.97です。配当方針は会社によりますが、投資家は-0.12%やUSDにも注目します。RITM-PEの動きはライブチャートで確認できます。
RITM-PE株を買う方法は？
Rithm Capital Corp.の株は現在24.97で購入可能です。注文は通常24.97または25.27付近で行われ、210や-0.12%が市場の動きを示します。RITM-PEの最新情報はライブチャートで確認できます。
RITM-PE株に投資する方法は？
Rithm Capital Corp.への投資では、年間の値幅24.81 - 25.07と現在の24.97を考慮します。注文は多くの場合24.97や25.27で行われる前に、0.24%や-0.12%と比較されます。RITM-PEの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Rithm Capital Corp.の株の最高値は？
Rithm Capital Corp.の過去1年の最高値は25.07でした。24.81 - 25.07内で株価は大きく変動し、24.97と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Rithm Capital Corp.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Rithm Capital Corp.の株の最低値は？
Rithm Capital Corp.(RITM-PE)の年間最安値は24.81でした。現在の24.97や24.81 - 25.07と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。RITM-PEの動きはライブチャートで確認できます。
RITM-PEの株式分割はいつ行われましたか？
Rithm Capital Corp.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、24.97、-0.12%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 24.97
- 始値
- 25.00
- 買値
- 24.97
- 買値
- 25.27
- 安値
- 24.97
- 高値
- 25.00
- 出来高
- 210
- 1日の変化
- 0.00%
- 1ヶ月の変化
- 0.24%
- 6ヶ月の変化
- -0.12%
- 1年の変化
- -0.12%
