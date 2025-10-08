クォートセクション
通貨 / RITM-PE
株に戻る

RITM-PE: Rithm Capital Corp.

24.97 USD 0.00 (0.00%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

RITM-PEの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり24.97の安値と25.00の高値で取引されました。

Rithm Capital Corp.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

RITM-PE株の現在の価格は？

Rithm Capital Corp.の株価は本日24.97です。24.97 - 25.00内で取引され、前日の終値は24.97、取引量は210に達しました。RITM-PEのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Rithm Capital Corp.の株は配当を出しますか？

Rithm Capital Corp.の現在の価格は24.97です。配当方針は会社によりますが、投資家は-0.12%やUSDにも注目します。RITM-PEの動きはライブチャートで確認できます。

RITM-PE株を買う方法は？

Rithm Capital Corp.の株は現在24.97で購入可能です。注文は通常24.97または25.27付近で行われ、210や-0.12%が市場の動きを示します。RITM-PEの最新情報はライブチャートで確認できます。

RITM-PE株に投資する方法は？

Rithm Capital Corp.への投資では、年間の値幅24.81 - 25.07と現在の24.97を考慮します。注文は多くの場合24.97や25.27で行われる前に、0.24%や-0.12%と比較されます。RITM-PEの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Rithm Capital Corp.の株の最高値は？

Rithm Capital Corp.の過去1年の最高値は25.07でした。24.81 - 25.07内で株価は大きく変動し、24.97と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Rithm Capital Corp.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Rithm Capital Corp.の株の最低値は？

Rithm Capital Corp.(RITM-PE)の年間最安値は24.81でした。現在の24.97や24.81 - 25.07と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。RITM-PEの動きはライブチャートで確認できます。

RITM-PEの株式分割はいつ行われましたか？

Rithm Capital Corp.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、24.97、-0.12%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
24.97 25.00
1年のレンジ
24.81 25.07
以前の終値
24.97
始値
25.00
買値
24.97
買値
25.27
安値
24.97
高値
25.00
出来高
210
1日の変化
0.00%
1ヶ月の変化
0.24%
6ヶ月の変化
-0.12%
1年の変化
-0.12%
08 10月, 水曜日
13:30
USD
FRB Barr監督副議長の発言
実際
期待
14:30
USD
EIA週間原油在庫
実際
期待
3.334 M
1.792 M
14:30
USD
EIAクッシングの原油備蓄の変化
実際
期待
-0.205 M
-0.271 M
17:00
USD
10年債入札
実際
期待
4.033%
18:00
USD
FOMC議事録
実際
期待
21:45
USD
FRB Barr監督副議長の発言
実際
期待