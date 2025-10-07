- 개요
RITM-PE: Rithm Capital Corp.
RITM-PE 환율이 오늘 0.08%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 24.97이고 고가는 25.00이었습니다.
Rithm Capital Corp. 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
자주 묻는 질문
오늘 RITM-PE 주식의 가격은?
Rithm Capital Corp. 주식은 당일 24.99에 가격이 책정되며 24.97 - 25.00 내에서 거래되고 어제의 종가는 24.97 였고 거래 볼륨은 127이었습니다. RITM-PE의 라이브 가격 차트는 이러한 내용을 보여줍니다.
Rithm Capital Corp. 주식이 배당금을 지불하는지 여부는?
Rithm Capital Corp.은 현재 24.99로 가격이 매겨져 있습니다. 배당 정책은 회사에 따라 다릅니다. 투자자는 -0.04% 및 USD를 지켜 봅니다. RITM-PE의 움직임을 추적하려면 차트 라이브를 확인해 보세요.
RITM-PE 주식을 매수하는 방법은?
Rithm Capital Corp.의 주식을 현재 24.99의 가격으로 구입할 수 있습니다. 주문은 일반적으로 또는 25.29 근처로 접수되며 127 및 -0.04%는 시장의 활동을 보여줍니다. 오늘 라이브 차트에서 RITM-PE의 업데이트를 확인해 보세요.
RITM-PE 주식에 투자하는 방법은?
Rithm Capital Corp.에 대한 투자시에는 연간 변동폭 24.81 - 25.07 및 현재 가격 24.99을 고려해야합니다. 많은 사람들이 또는 로 주문을 하기 전에 0.32% 및 -0.04%를 비교합니다. RITM-PE 가격 차트를 확인해 매일의 변동을 확인하세요.
Rithm Capital Corp. 주식 최고가는?
지난해 Rithm Capital Corp.의 최고가는 25.07였습니다. 24.81 - 25.07 내에서 주식은 현저하게 변동했으며 24.97와 비교하면 지지선을 확인하는데에 도움이됩니다. 라이브 차트를 사용하여 Rithm Capital Corp.의 움직임을 살펴보세요.
Rithm Capital Corp. 최저가는?
연중 Rithm Capital Corp. (RITM-PE)의 최저 가격은 24.81였습니다. 현재 24.99 및 24.81 - 25.07와 비교하여 잠재적인 장기 진입 지점을 확인합니다. RITM-PE의 자세한 움직임은 차트 라이브에서 확인해 보세요.
RITM-PE 주식의 분할은 언제였는지?
Rithm Capital Corp.은 과거에 주식 분할을 거쳤습니다. 이러한 변경 사항은 기업의 조치 후 , 24.97 및 -0.04%에서 볼 수 있습니다.
- 이전 종가
- 24.97
- 시가
- 25.00
- Bid
- 24.99
- Ask
- 25.29
- 저가
- 24.97
- 고가
- 25.00
- 볼륨
- 127
- 일일 변동
- 0.08%
- 월 변동
- 0.32%
- 6개월 변동
- -0.04%
- 년간 변동율
- -0.04%
- 활동
-
- 예측값
- $33.988 B
- 훑어보기
- $-78.311 B
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- $280.464 B
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- $358.775 B
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 활동
- 3.576%
- 예측값
- 훑어보기
- 3.485%
- 활동
-
- 예측값
- $11.24 B
- 훑어보기
- $16.01 B