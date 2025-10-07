QuotazioniSezioni
Valute / RITM-PE
RITM-PE: Rithm Capital Corp.

24.98 USD 0.01 (0.04%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio RITM-PE ha avuto una variazione del 0.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.97 e ad un massimo di 25.00.

Segui le dinamiche di Rithm Capital Corp.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni RITM-PE oggi?

Oggi le azioni Rithm Capital Corp. sono prezzate a 24.98. Viene scambiato all'interno di 24.97 - 25.00, la chiusura di ieri è stata 24.97 e il volume degli scambi ha raggiunto 31. Il grafico dei prezzi in tempo reale di RITM-PE mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Rithm Capital Corp. pagano dividendi?

Rithm Capital Corp. è attualmente valutato a 24.98. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -0.08% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di RITM-PE.

Come acquistare azioni RITM-PE?

Puoi acquistare azioni Rithm Capital Corp. al prezzo attuale di 24.98. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 24.98 o 25.28, mentre 31 e -0.08% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di RITM-PE sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni RITM-PE?

Investire in Rithm Capital Corp. implica considerare l'intervallo annuale 24.81 - 25.07 e il prezzo attuale 24.98. Molti confrontano 0.28% e -0.08% prima di effettuare ordini su 24.98 o 25.28. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di RITM-PE con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Rithm Capital Corp.?

Il prezzo massimo di Rithm Capital Corp. nell'ultimo anno è stato 25.07. All'interno di 24.81 - 25.07, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 24.97 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Rithm Capital Corp. utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Rithm Capital Corp.?

Il prezzo più basso di Rithm Capital Corp. (RITM-PE) nel corso dell'anno è stato 24.81. Confrontandolo con gli attuali 24.98 e 24.81 - 25.07 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda RITM-PE muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di RITM-PE?

Rithm Capital Corp. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 24.97 e -0.08%.

Intervallo Giornaliero
24.97 25.00
Intervallo Annuale
24.81 25.07
Chiusura Precedente
24.97
Apertura
25.00
Bid
24.98
Ask
25.28
Minimo
24.97
Massimo
25.00
Volume
31
Variazione giornaliera
0.04%
Variazione Mensile
0.28%
Variazione Semestrale
-0.08%
Variazione Annuale
-0.08%
