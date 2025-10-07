- Panoramica
RITM-PE: Rithm Capital Corp.
Il tasso di cambio RITM-PE ha avuto una variazione del 0.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.97 e ad un massimo di 25.00.
Segui le dinamiche di Rithm Capital Corp.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni RITM-PE oggi?
Oggi le azioni Rithm Capital Corp. sono prezzate a 24.98. Viene scambiato all'interno di 24.97 - 25.00, la chiusura di ieri è stata 24.97 e il volume degli scambi ha raggiunto 31. Il grafico dei prezzi in tempo reale di RITM-PE mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Rithm Capital Corp. pagano dividendi?
Rithm Capital Corp. è attualmente valutato a 24.98. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -0.08% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di RITM-PE.
Come acquistare azioni RITM-PE?
Puoi acquistare azioni Rithm Capital Corp. al prezzo attuale di 24.98. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 24.98 o 25.28, mentre 31 e -0.08% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di RITM-PE sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni RITM-PE?
Investire in Rithm Capital Corp. implica considerare l'intervallo annuale 24.81 - 25.07 e il prezzo attuale 24.98. Molti confrontano 0.28% e -0.08% prima di effettuare ordini su 24.98 o 25.28. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di RITM-PE con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Rithm Capital Corp.?
Il prezzo massimo di Rithm Capital Corp. nell'ultimo anno è stato 25.07. All'interno di 24.81 - 25.07, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 24.97 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Rithm Capital Corp. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Rithm Capital Corp.?
Il prezzo più basso di Rithm Capital Corp. (RITM-PE) nel corso dell'anno è stato 24.81. Confrontandolo con gli attuali 24.98 e 24.81 - 25.07 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda RITM-PE muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di RITM-PE?
Rithm Capital Corp. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 24.97 e -0.08%.
- Chiusura Precedente
- 24.97
- Apertura
- 25.00
- Bid
- 24.98
- Ask
- 25.28
- Minimo
- 24.97
- Massimo
- 25.00
- Volume
- 31
- Variazione giornaliera
- 0.04%
- Variazione Mensile
- 0.28%
- Variazione Semestrale
- -0.08%
- Variazione Annuale
- -0.08%
