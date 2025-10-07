- Aperçu
RITM-PE: Rithm Capital Corp.
Le taux de change de RITM-PE a changé de 0.08% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 24.97 et à un maximum de 25.00.
Suivez la dynamique Rithm Capital Corp.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action RITM-PE aujourd'hui ?
L'action Rithm Capital Corp. est cotée à 24.99 aujourd'hui. Elle se négocie dans 24.97 - 25.00, a clôturé hier à 24.97 et son volume d'échange a atteint 127. Le graphique en temps réel du cours de RITM-PE présente ces mises à jour.
L'action Rithm Capital Corp. verse-t-elle des dividendes ?
Rithm Capital Corp. est actuellement valorisé à 24.99. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -0.04% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de RITM-PE.
Comment acheter des actions RITM-PE ?
Vous pouvez acheter des actions Rithm Capital Corp. au cours actuel de 24.99. Les ordres sont généralement placés à proximité de 24.99 ou de 25.29, le 127 et le -0.04% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de RITM-PE sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action RITM-PE ?
Investir dans Rithm Capital Corp. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 24.81 - 25.07 et le prix actuel 24.99. Beaucoup comparent 0.32% et -0.04% avant de passer des ordres à 24.99 ou 25.29. Consultez le graphique du cours de RITM-PE en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Rithm Capital Corp. ?
Le cours le plus élevé de Rithm Capital Corp. l'année dernière était 25.07. Au cours de 24.81 - 25.07, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 24.97 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Rithm Capital Corp. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Rithm Capital Corp. ?
Le cours le plus bas de Rithm Capital Corp. (RITM-PE) sur l'année a été 24.81. Sa comparaison avec 24.99 et 24.81 - 25.07 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de RITM-PE sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action RITM-PE a-t-elle été divisée ?
Rithm Capital Corp. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 24.97 et -0.04% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 24.97
- Ouverture
- 25.00
- Bid
- 24.99
- Ask
- 25.29
- Plus Bas
- 24.97
- Plus Haut
- 25.00
- Volume
- 127
- Changement quotidien
- 0.08%
- Changement Mensuel
- 0.32%
- Changement à 6 Mois
- -0.04%
- Changement Annuel
- -0.04%
- Act
-
- Fcst
- $33.988 B
- Prev
- $-78.311 B
- Act
-
- Fcst
- Prev
- $280.464 B
- Act
-
- Fcst
- Prev
- $358.775 B
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 3.576%
- Fcst
- Prev
- 3.485%
- Act
-
- Fcst
- $11.24 B
- Prev
- $16.01 B