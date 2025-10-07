报价部分
RITM-PE: Rithm Capital Corp.

24.98 USD 0.01 (0.04%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日RITM-PE汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点24.97和高点25.00进行交易。

关注Rithm Capital Corp.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

RITM-PE股票今天的价格是多少？

Rithm Capital Corp.股票今天的定价为24.98。它在24.97 - 25.00范围内交易，昨天的收盘价为24.97，交易量达到194。RITM-PE的实时价格图表显示了这些更新。

Rithm Capital Corp.股票是否支付股息？

Rithm Capital Corp.目前的价值为24.98。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.08%和USD。实时查看图表以跟踪RITM-PE走势。

如何购买RITM-PE股票？

您可以以24.98的当前价格购买Rithm Capital Corp.股票。订单通常设置在24.98或25.28附近，而194和-0.08%显示市场活动。立即关注RITM-PE的实时图表更新。

如何投资RITM-PE股票？

投资Rithm Capital Corp.需要考虑年度范围24.81 - 25.07和当前价格24.98。许多人在以24.98或25.28下订单之前，会比较0.28%和。实时查看RITM-PE价格图表，了解每日变化。

Rithm Capital Corp.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Rithm Capital Corp.的最高价格是25.07。在24.81 - 25.07内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Rithm Capital Corp.的绩效。

Rithm Capital Corp.股票的最低价格是多少？

Rithm Capital Corp.（RITM-PE）的最低价格为24.81。将其与当前的24.98和24.81 - 25.07进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RITM-PE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RITM-PE股票是什么时候拆分的？

Rithm Capital Corp.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.97和-0.08%中可见。

日范围
24.97 25.00
年范围
24.81 25.07
前一天收盘价
24.97
开盘价
25.00
卖价
24.98
买价
25.28
最低价
24.97
最高价
25.00
交易量
194
日变化
0.04%
月变化
0.28%
6个月变化
-0.08%
年变化
-0.08%
07 十月, 星期二
12:30
USD
贸易帐
实际值
预测值
$​33.988 B
前值
$​-78.311 B
12:30
USD
出口
实际值
预测值
前值
$​280.464 B
12:30
USD
进口
实际值
预测值
前值
$​358.775 B
14:05
USD
Fed理事Bowman讲话
实际值
预测值
前值
16:00
USD
EIA短期能源展望
实际值
预测值
前值
17:00
USD
3年期国债拍卖
实际值
3.576%
预测值
前值
3.485%
19:00
USD
美联储消费信贷月率 m/m
实际值
$​0.36 B
预测值
$​11.24 B
前值
$​18.05 B