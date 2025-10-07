RITM-PE: Rithm Capital Corp.
今日RITM-PE汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点24.97和高点25.00进行交易。
关注Rithm Capital Corp.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
RITM-PE股票今天的价格是多少？
Rithm Capital Corp.股票今天的定价为24.98。它在24.97 - 25.00范围内交易，昨天的收盘价为24.97，交易量达到194。RITM-PE的实时价格图表显示了这些更新。
Rithm Capital Corp.股票是否支付股息？
Rithm Capital Corp.目前的价值为24.98。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.08%和USD。实时查看图表以跟踪RITM-PE走势。
如何购买RITM-PE股票？
您可以以24.98的当前价格购买Rithm Capital Corp.股票。订单通常设置在24.98或25.28附近，而194和-0.08%显示市场活动。立即关注RITM-PE的实时图表更新。
如何投资RITM-PE股票？
投资Rithm Capital Corp.需要考虑年度范围24.81 - 25.07和当前价格24.98。许多人在以24.98或25.28下订单之前，会比较0.28%和。实时查看RITM-PE价格图表，了解每日变化。
Rithm Capital Corp.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Rithm Capital Corp.的最高价格是25.07。在24.81 - 25.07内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Rithm Capital Corp.的绩效。
Rithm Capital Corp.股票的最低价格是多少？
Rithm Capital Corp.（RITM-PE）的最低价格为24.81。将其与当前的24.98和24.81 - 25.07进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RITM-PE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
RITM-PE股票是什么时候拆分的？
Rithm Capital Corp.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.97和-0.08%中可见。
- 前一天收盘价
- 24.97
- 开盘价
- 25.00
- 卖价
- 24.98
- 买价
- 25.28
- 最低价
- 24.97
- 最高价
- 25.00
- 交易量
- 194
- 日变化
- 0.04%
- 月变化
- 0.28%
- 6个月变化
- -0.08%
- 年变化
- -0.08%
- 实际值
-
- 预测值
- $33.988 B
- 前值
- $-78.311 B
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- $280.464 B
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- $358.775 B
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 3.576%
- 预测值
- 前值
- 3.485%
- 实际值
- $0.36 B
- 预测值
- $11.24 B
- 前值
- $18.05 B