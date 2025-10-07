RITM-PE股票今天的价格是多少？ Rithm Capital Corp.股票今天的定价为24.98。它在24.97 - 25.00范围内交易，昨天的收盘价为24.97，交易量达到194。RITM-PE的实时价格图表显示了这些更新。

Rithm Capital Corp.股票是否支付股息？ Rithm Capital Corp.目前的价值为24.98。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.08%和USD。实时查看图表以跟踪RITM-PE走势。

如何购买RITM-PE股票？ 您可以以24.98的当前价格购买Rithm Capital Corp.股票。订单通常设置在24.98或25.28附近，而194和-0.08%显示市场活动。立即关注RITM-PE的实时图表更新。

如何投资RITM-PE股票？ 投资Rithm Capital Corp.需要考虑年度范围24.81 - 25.07和当前价格24.98。许多人在以24.98或25.28下订单之前，会比较0.28%和。实时查看RITM-PE价格图表，了解每日变化。

Rithm Capital Corp.股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Rithm Capital Corp.的最高价格是25.07。在24.81 - 25.07内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Rithm Capital Corp.的绩效。

Rithm Capital Corp.股票的最低价格是多少？ Rithm Capital Corp.（RITM-PE）的最低价格为24.81。将其与当前的24.98和24.81 - 25.07进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RITM-PE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。