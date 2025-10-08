- Übersicht
RITM-PE: Rithm Capital Corp.
Der Wechselkurs von RITM-PE hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.97 bis zu einem Hoch von 25.00 gehandelt.
Verfolgen Sie die Rithm Capital Corp.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von RITM-PE heute?
Die Aktie von Rithm Capital Corp. (RITM-PE) notiert heute bei 24.97. Sie wird innerhalb einer Spanne von 24.97 - 25.00 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 24.97 und das Handelsvolumen erreichte 210. Das Live-Chart von RITM-PE zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie RITM-PE Dividenden?
Rithm Capital Corp. wird derzeit mit 24.97 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -0.12% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von RITM-PE zu verfolgen.
Wie kaufe ich RITM-PE-Aktien?
Sie können Aktien von Rithm Capital Corp. (RITM-PE) zum aktuellen Kurs von 24.97 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 24.97 oder 25.27 platziert, während 210 und -0.12% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von RITM-PE auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in RITM-PE-Aktien?
Bei einer Investition in Rithm Capital Corp. müssen die jährliche Spanne 24.81 - 25.07 und der aktuelle Kurs 24.97 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.24% und -0.12%, bevor sie Orders zu 24.97 oder 25.27 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von RITM-PE.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Rithm Capital Corp.?
Der höchste Kurs von Rithm Capital Corp. (RITM-PE) im vergangenen Jahr lag bei 25.07. Innerhalb von 24.81 - 25.07 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 24.97 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Rithm Capital Corp. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Rithm Capital Corp.?
Der niedrigste Kurs von Rithm Capital Corp. (RITM-PE) im Laufe des Jahres betrug 24.81. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 24.97 und der Spanne 24.81 - 25.07 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von RITM-PE live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von RITM-PE statt?
Rithm Capital Corp. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 24.97 und -0.12% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.97
- Eröffnung
- 25.00
- Bid
- 24.97
- Ask
- 25.27
- Tief
- 24.97
- Hoch
- 25.00
- Volumen
- 210
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 0.24%
- 6-Monatsänderung
- -0.12%
- Jahresänderung
- -0.12%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 3.334 M
- Vorh
- 1.792 M
- Akt
-
- Erw
- -0.205 M
- Vorh
- -0.271 M
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 4.033%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh