RITM-PE: Rithm Capital Corp.

24.97 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RITM-PE hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.97 bis zu einem Hoch von 25.00 gehandelt.

Verfolgen Sie die Rithm Capital Corp.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von RITM-PE heute?

Die Aktie von Rithm Capital Corp. (RITM-PE) notiert heute bei 24.97. Sie wird innerhalb einer Spanne von 24.97 - 25.00 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 24.97 und das Handelsvolumen erreichte 210. Das Live-Chart von RITM-PE zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie RITM-PE Dividenden?

Rithm Capital Corp. wird derzeit mit 24.97 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -0.12% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von RITM-PE zu verfolgen.

Wie kaufe ich RITM-PE-Aktien?

Sie können Aktien von Rithm Capital Corp. (RITM-PE) zum aktuellen Kurs von 24.97 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 24.97 oder 25.27 platziert, während 210 und -0.12% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von RITM-PE auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in RITM-PE-Aktien?

Bei einer Investition in Rithm Capital Corp. müssen die jährliche Spanne 24.81 - 25.07 und der aktuelle Kurs 24.97 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.24% und -0.12%, bevor sie Orders zu 24.97 oder 25.27 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von RITM-PE.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Rithm Capital Corp.?

Der höchste Kurs von Rithm Capital Corp. (RITM-PE) im vergangenen Jahr lag bei 25.07. Innerhalb von 24.81 - 25.07 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 24.97 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Rithm Capital Corp. mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Rithm Capital Corp.?

Der niedrigste Kurs von Rithm Capital Corp. (RITM-PE) im Laufe des Jahres betrug 24.81. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 24.97 und der Spanne 24.81 - 25.07 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von RITM-PE live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von RITM-PE statt?

Rithm Capital Corp. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 24.97 und -0.12% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
24.97 25.00
Jahresspanne
24.81 25.07
Vorheriger Schlusskurs
24.97
Eröffnung
25.00
Bid
24.97
Ask
25.27
Tief
24.97
Hoch
25.00
Volumen
210
Tagesänderung
0.00%
Monatsänderung
0.24%
6-Monatsänderung
-0.12%
Jahresänderung
-0.12%
