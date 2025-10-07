КотировкиРазделы
RITM-PE: Rithm Capital Corp.

24.98 USD 0.01 (0.04%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс RITM-PE за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.97, а максимальная — 25.00.

Следите за динамикой Rithm Capital Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
24.97 25.00
Годовой диапазон
24.81 25.07
Предыдущее закрытие
24.97
Open
25.00
Bid
24.98
Ask
25.28
Low
24.97
High
25.00
Объем
194
Дневное изменение
0.04%
Месячное изменение
0.28%
6-месячное изменение
-0.08%
Годовое изменение
-0.08%
07 октября, вторник
12:30
USD
Торговый баланс
Акт.
Прог.
$​33.988 млрд
Пред.
$​-78.311 млрд
12:30
USD
Объем экспорта
Акт.
Прог.
Пред.
$​280.464 млрд
12:30
USD
Объем импорта
Акт.
Прог.
Пред.
$​358.775 млрд
14:05
USD
Выступление управляющей ФРС Боуман
Акт.
Прог.
Пред.
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
3.576%
Прог.
Пред.
3.485%
19:00
USD
Потребительское кредитование от ФРС м/м
Акт.
$​0.36 млрд
Прог.
$​11.24 млрд
Пред.
$​18.05 млрд