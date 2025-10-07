- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
RITM-PE: Rithm Capital Corp.
Курс RITM-PE за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.97, а максимальная — 25.00.
Следите за динамикой Rithm Capital Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций RITM-PE сегодня?
Rithm Capital Corp. (RITM-PE) сегодня оценивается на уровне 24.98. Инструмент торгуется в пределах 24.97 - 25.00, вчерашнее закрытие составило 24.97, а торговый объем достиг 194. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RITM-PE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Rithm Capital Corp.?
Rithm Capital Corp. в настоящее время оценивается в 24.98. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.08% и USD. Отслеживайте движения RITM-PE на графике в реальном времени.
Как купить акции RITM-PE?
Вы можете купить акции Rithm Capital Corp. (RITM-PE) по текущей цене 24.98. Ордера обычно размещаются около 24.98 или 25.28, тогда как 194 и -0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RITM-PE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции RITM-PE?
Инвестирование в Rithm Capital Corp. предполагает учет годового диапазона 24.81 - 25.07 и текущей цены 24.98. Многие сравнивают 0.28% и -0.08% перед размещением ордеров на 24.98 или 25.28. Изучайте ежедневные изменения цены RITM-PE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Rithm Capital Corp.?
Самая высокая цена Rithm Capital Corp. (RITM-PE) за последний год составила 25.07. Акции заметно колебались в пределах 24.81 - 25.07, сравнение с 24.97 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Rithm Capital Corp. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Rithm Capital Corp.?
Самая низкая цена Rithm Capital Corp. (RITM-PE) за год составила 24.81. Сравнение с текущими 24.98 и 24.81 - 25.07 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RITM-PE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций RITM-PE?
В прошлом Rithm Capital Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.97 и -0.08% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.97
- Open
- 25.00
- Bid
- 24.98
- Ask
- 25.28
- Low
- 24.97
- High
- 25.00
- Объем
- 194
- Дневное изменение
- 0.04%
- Месячное изменение
- 0.28%
- 6-месячное изменение
- -0.08%
- Годовое изменение
- -0.08%
- Акт.
-
- Прог.
- $33.988 млрд
- Пред.
- $-78.311 млрд
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- $280.464 млрд
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- $358.775 млрд
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 3.576%
- Прог.
- Пред.
- 3.485%
- Акт.
- $0.36 млрд
- Прог.
- $11.24 млрд
- Пред.
- $18.05 млрд