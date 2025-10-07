CotaçõesSeções
Moedas / RITM-PE
RITM-PE: Rithm Capital Corp.

24.97 USD 0.00 (0.00%)
Setor: Outros símbolos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do RITM-PE para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.97 e o mais alto foi 25.00.

Veja a dinâmica do par de moedas Rithm Capital Corp.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de RITM-PE hoje?

Hoje Rithm Capital Corp. (RITM-PE) está avaliado em 24.97. O instrumento é negociado dentro de 24.97 - 25.00, o fechamento de ontem foi 24.97, e o volume de negociação atingiu 210. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de RITM-PE em tempo real.

As ações de Rithm Capital Corp. pagam dividendos?

Atualmente Rithm Capital Corp. está avaliado em 24.97. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -0.12% e USD. Monitore os movimentos de RITM-PE no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de RITM-PE?

Você pode comprar ações de Rithm Capital Corp. (RITM-PE) pelo preço atual 24.97. Ordens geralmente são executadas perto de 24.97 ou 25.27, enquanto 210 e -0.12% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de RITM-PE no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de RITM-PE?

Investir em Rithm Capital Corp. envolve considerar a faixa anual 24.81 - 25.07 e o preço atual 24.97. Muitos comparam 0.24% e -0.12% antes de enviar ordens em 24.97 ou 25.27. Estude as mudanças diárias de preço de RITM-PE no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Rithm Capital Corp.?

O maior preço de Rithm Capital Corp. (RITM-PE) no último ano foi 25.07. As ações oscilaram bastante dentro de 24.81 - 25.07, e a comparação com 24.97 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Rithm Capital Corp. no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Rithm Capital Corp.?

O menor preço de Rithm Capital Corp. (RITM-PE) no ano foi 24.81. A comparação com o preço atual 24.97 e 24.81 - 25.07 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de RITM-PE em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de RITM-PE?

No passado Rithm Capital Corp. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 24.97 e -0.12% após os eventos corporativos.

Faixa diária
24.97 25.00
Faixa anual
24.81 25.07
Fechamento anterior
24.97
Open
25.00
Bid
24.97
Ask
25.27
Low
24.97
High
25.00
Volume
210
Mudança diária
0.00%
Mudança mensal
0.24%
Mudança de 6 meses
-0.12%
Mudança anual
-0.12%
