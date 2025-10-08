- Panorámica
RITM-PE: Rithm Capital Corp.
El tipo de cambio de RITM-PE de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 24.97, mientras que el máximo ha alcanzado 25.00.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Rithm Capital Corp.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de RITM-PE hoy?
Rithm Capital Corp. (RITM-PE) se evalúa hoy en 24.97. El instrumento se negocia dentro de 24.97 - 25.00; el cierre de ayer ha sido 24.97 y el volumen comercial ha alcanzado 210. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios RITM-PE en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Rithm Capital Corp.?
Rithm Capital Corp. se evalúa actualmente en 24.97. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -0.12% y USD. Monitoree los movimientos de RITM-PE en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de RITM-PE?
Puede comprar acciones de Rithm Capital Corp. (RITM-PE) al precio actual de 24.97. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 24.97 o 25.27, mientras que 210 y -0.12% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de RITM-PE en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de RITM-PE?
Invertir en Rithm Capital Corp. implica tener en cuenta el rango anual 24.81 - 25.07 y el precio actual 24.97. Muchos comparan 0.24% y -0.12% antes de colocar órdenes en 24.97 o 25.27. Estudie los cambios diarios de precios de RITM-PE en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Rithm Capital Corp.?
El precio más alto de Rithm Capital Corp. (RITM-PE) en el último año ha sido 25.07. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 24.81 - 25.07, una comparación con 24.97 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Rithm Capital Corp. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Rithm Capital Corp.?
El precio más bajo de Rithm Capital Corp. (RITM-PE) para el año ha sido 24.81. La comparación con los actuales 24.97 y 24.81 - 25.07 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de RITM-PE en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de RITM-PE?
En el pasado, Rithm Capital Corp. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 24.97 y -0.12% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 24.97
- Open
- 25.00
- Bid
- 24.97
- Ask
- 25.27
- Low
- 24.97
- High
- 25.00
- Volumen
- 210
- Cambio diario
- 0.00%
- Cambio mensual
- 0.24%
- Cambio a 6 meses
- -0.12%
- Cambio anual
- -0.12%
- Act.
-
- Pronós.
- 3.334 M
- Prev.
- 1.792 M
- Act.
-
- Pronós.
- -0.205 M
- Prev.
- -0.271 M
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 4.033%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.