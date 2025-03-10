Dövizler / RGS
RGS: Regis Corporation
28.27 USD 0.20 (0.70%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
RGS fiyatı bugün -0.70% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 27.84 ve Yüksek fiyatı olarak 29.08 aralığında işlem gördü.
Regis Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
RGS haberleri
- Earnings call transcript: Regis Corporation Q4 2025 Sees Stock Surge on Robust Revenue Growth
- Regis Corporation (RGS) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- JPMorgan downgrades Regis Healthcare stock rating to Neutral on valuation
- Citi downgrades Regis Resources stock to Sell on higher costs
- Regis Resources FY25 slides: Strong production, $517M cash position as underground focus deepens
- Regis CEO Matthew Doctor to step down, interim successor named
- Despite Bruce Galloway's Pushback On Bankruptcy, WeightWatchers Enters Chapter 11; Says Members Won't Be Affected - Novo Nordisk (NYSE:NVO), Eli Lilly (NYSE:LLY)
Günlük aralık
27.84 29.08
Yıllık aralık
15.00 30.29
- Önceki kapanış
- 28.47
- Açılış
- 28.78
- Satış
- 28.27
- Alış
- 28.57
- Düşük
- 27.84
- Yüksek
- 29.08
- Hacim
- 45
- Günlük değişim
- -0.70%
- Aylık değişim
- 27.63%
- 6 aylık değişim
- 55.33%
- Yıllık değişim
- 3.21%
21 Eylül, Pazar