28.45 USD 1.14 (3.85%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс RGS за сегодня изменился на -3.85%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.71, а максимальная — 29.60.

Следите за динамикой Regis Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости RGS

Дневной диапазон
27.71 29.60
Годовой диапазон
15.00 30.29
Предыдущее закрытие
29.59
Open
29.60
Bid
28.45
Ask
28.75
Low
27.71
High
29.60
Объем
72
Дневное изменение
-3.85%
Месячное изменение
28.44%
6-месячное изменение
56.32%
Годовое изменение
3.87%
