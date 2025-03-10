Валюты / RGS
RGS: Regis Corporation
28.45 USD 1.14 (3.85%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RGS за сегодня изменился на -3.85%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.71, а максимальная — 29.60.
Следите за динамикой Regis Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости RGS
- Earnings call transcript: Regis Corporation Q4 2025 Sees Stock Surge on Robust Revenue Growth
- Regis Corporation (RGS) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- JPMorgan downgrades Regis Healthcare stock rating to Neutral on valuation
- Ingredion Q2 2025 slides: Margin expansion offsets revenue decline amid segment shifts
- Citi downgrades Regis Resources stock to Sell on higher costs
- Regis Resources FY25 slides: Strong production, $517M cash position as underground focus deepens
- Regis CEO Matthew Doctor to step down, interim successor named
- Despite Bruce Galloway's Pushback On Bankruptcy, WeightWatchers Enters Chapter 11; Says Members Won't Be Affected - Novo Nordisk (NYSE:NVO), Eli Lilly (NYSE:LLY)
- Galloway Capital builds 3% WW stake, pushes for debt deal amid bankruptcy rumors
- Gabon coup leader eyes seven-year mandate in presidential vote
- Britain’s JD Sports backs Nike strategy, says relationship good
- Conventum-Alluvium Global Fund December 2024 Quarterly Report
Дневной диапазон
27.71 29.60
Годовой диапазон
15.00 30.29
- Предыдущее закрытие
- 29.59
- Open
- 29.60
- Bid
- 28.45
- Ask
- 28.75
- Low
- 27.71
- High
- 29.60
- Объем
- 72
- Дневное изменение
- -3.85%
- Месячное изменение
- 28.44%
- 6-месячное изменение
- 56.32%
- Годовое изменение
- 3.87%
