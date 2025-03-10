Moedas / RGS
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
RGS: Regis Corporation
28.47 USD 0.01 (0.04%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do RGS para hoje mudou para -0.04%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 28.00 e o mais alto foi 30.00.
Veja a dinâmica do par de moedas Regis Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RGS Notícias
- Earnings call transcript: Regis Corporation Q4 2025 Sees Stock Surge on Robust Revenue Growth
- Regis Corporation (RGS) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- JPMorgan downgrades Regis Healthcare stock rating to Neutral on valuation
- Ingredion Q2 2025 slides: Margin expansion offsets revenue decline amid segment shifts
- Citi downgrades Regis Resources stock to Sell on higher costs
- Regis Resources FY25 slides: Strong production, $517M cash position as underground focus deepens
- Regis CEO Matthew Doctor to step down, interim successor named
- Despite Bruce Galloway's Pushback On Bankruptcy, WeightWatchers Enters Chapter 11; Says Members Won't Be Affected - Novo Nordisk (NYSE:NVO), Eli Lilly (NYSE:LLY)
- Galloway Capital builds 3% WW stake, pushes for debt deal amid bankruptcy rumors
- Gabon coup leader eyes seven-year mandate in presidential vote
- Britain’s JD Sports backs Nike strategy, says relationship good
- Conventum-Alluvium Global Fund December 2024 Quarterly Report
Faixa diária
28.00 30.00
Faixa anual
15.00 30.29
- Fechamento anterior
- 28.48
- Open
- 28.24
- Bid
- 28.47
- Ask
- 28.77
- Low
- 28.00
- High
- 30.00
- Volume
- 117
- Mudança diária
- -0.04%
- Mudança mensal
- 28.53%
- Mudança de 6 meses
- 56.43%
- Mudança anual
- 3.94%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh