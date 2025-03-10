Divisas / RGS
RGS: Regis Corporation
28.48 USD 0.03 (0.11%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de RGS de hoy ha cambiado un 0.11%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 27.50, mientras que el máximo ha alcanzado 28.75.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Regis Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
RGS News
- Earnings call transcript: Regis Corporation Q4 2025 Sees Stock Surge on Robust Revenue Growth
- Regis Corporation (RGS) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- JPMorgan downgrades Regis Healthcare stock rating to Neutral on valuation
- Ingredion Q2 2025 slides: Margin expansion offsets revenue decline amid segment shifts
- Citi downgrades Regis Resources stock to Sell on higher costs
- Regis Resources FY25 slides: Strong production, $517M cash position as underground focus deepens
- Regis CEO Matthew Doctor to step down, interim successor named
- Despite Bruce Galloway's Pushback On Bankruptcy, WeightWatchers Enters Chapter 11; Says Members Won't Be Affected - Novo Nordisk (NYSE:NVO), Eli Lilly (NYSE:LLY)
- Galloway Capital builds 3% WW stake, pushes for debt deal amid bankruptcy rumors
- Gabon coup leader eyes seven-year mandate in presidential vote
- Britain’s JD Sports backs Nike strategy, says relationship good
- Conventum-Alluvium Global Fund December 2024 Quarterly Report
Rango diario
27.50 28.75
Rango anual
15.00 30.29
- Cierres anteriores
- 28.45
- Open
- 28.73
- Bid
- 28.48
- Ask
- 28.78
- Low
- 27.50
- High
- 28.75
- Volumen
- 77
- Cambio diario
- 0.11%
- Cambio mensual
- 28.58%
- Cambio a 6 meses
- 56.48%
- Cambio anual
- 3.98%
