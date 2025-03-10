Devises / RGS
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
RGS: Regis Corporation
28.27 USD 0.20 (0.70%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de RGS a changé de -0.70% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 27.84 et à un maximum de 29.08.
Suivez la dynamique Regis Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RGS Nouvelles
- Earnings call transcript: Regis Corporation Q4 2025 Sees Stock Surge on Robust Revenue Growth
- Regis Corporation (RGS) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- JPMorgan downgrades Regis Healthcare stock rating to Neutral on valuation
- Ingredion Q2 2025 slides: Margin expansion offsets revenue decline amid segment shifts
- Citi downgrades Regis Resources stock to Sell on higher costs
- Regis Resources FY25 slides: Strong production, $517M cash position as underground focus deepens
- Regis CEO Matthew Doctor to step down, interim successor named
- Despite Bruce Galloway's Pushback On Bankruptcy, WeightWatchers Enters Chapter 11; Says Members Won't Be Affected - Novo Nordisk (NYSE:NVO), Eli Lilly (NYSE:LLY)
- Galloway Capital builds 3% WW stake, pushes for debt deal amid bankruptcy rumors
- Gabon coup leader eyes seven-year mandate in presidential vote
- Britain’s JD Sports backs Nike strategy, says relationship good
- Conventum-Alluvium Global Fund December 2024 Quarterly Report
Range quotidien
27.84 29.08
Range Annuel
15.00 30.29
- Clôture Précédente
- 28.47
- Ouverture
- 28.78
- Bid
- 28.27
- Ask
- 28.57
- Plus Bas
- 27.84
- Plus Haut
- 29.08
- Volume
- 45
- Changement quotidien
- -0.70%
- Changement Mensuel
- 27.63%
- Changement à 6 Mois
- 55.33%
- Changement Annuel
- 3.21%
20 septembre, samedi