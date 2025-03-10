CotationsSections
Devises / RGS
Retour à Actions

RGS: Regis Corporation

28.27 USD 0.20 (0.70%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de RGS a changé de -0.70% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 27.84 et à un maximum de 29.08.

Suivez la dynamique Regis Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RGS Nouvelles

Range quotidien
27.84 29.08
Range Annuel
15.00 30.29
Clôture Précédente
28.47
Ouverture
28.78
Bid
28.27
Ask
28.57
Plus Bas
27.84
Plus Haut
29.08
Volume
45
Changement quotidien
-0.70%
Changement Mensuel
27.63%
Changement à 6 Mois
55.33%
Changement Annuel
3.21%
20 septembre, samedi