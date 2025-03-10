货币 / RGS
RGS: Regis Corporation
28.47 USD 0.02 (0.07%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日RGS汇率已更改0.07%。当日，交易品种以低点27.50和高点28.75进行交易。
关注Regis Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RGS新闻
- Earnings call transcript: Regis Corporation Q4 2025 Sees Stock Surge on Robust Revenue Growth
- Regis Corporation (RGS) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- JPMorgan downgrades Regis Healthcare stock rating to Neutral on valuation
- Ingredion Q2 2025 slides: Margin expansion offsets revenue decline amid segment shifts
- Citi downgrades Regis Resources stock to Sell on higher costs
- Regis Resources FY25 slides: Strong production, $517M cash position as underground focus deepens
- Regis CEO Matthew Doctor to step down, interim successor named
- Despite Bruce Galloway's Pushback On Bankruptcy, WeightWatchers Enters Chapter 11; Says Members Won't Be Affected - Novo Nordisk (NYSE:NVO), Eli Lilly (NYSE:LLY)
- Galloway Capital builds 3% WW stake, pushes for debt deal amid bankruptcy rumors
- Gabon coup leader eyes seven-year mandate in presidential vote
- Britain’s JD Sports backs Nike strategy, says relationship good
- Conventum-Alluvium Global Fund December 2024 Quarterly Report
日范围
27.50 28.75
年范围
15.00 30.29
- 前一天收盘价
- 28.45
- 开盘价
- 28.56
- 卖价
- 28.47
- 买价
- 28.77
- 最低价
- 27.50
- 最高价
- 28.75
- 交易量
- 70
- 日变化
- 0.07%
- 月变化
- 28.53%
- 6个月变化
- 56.43%
- 年变化
- 3.94%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值