RGS: Regis Corporation
28.28 USD 0.19 (0.67%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RGS hat sich für heute um -0.67% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 28.28 bis zu einem Hoch von 29.08 gehandelt.
Verfolgen Sie die Regis Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
RGS News
- Earnings call transcript: Regis Corporation Q4 2025 Sees Stock Surge on Robust Revenue Growth
- Regis Corporation (RGS) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- JPMorgan downgrades Regis Healthcare stock rating to Neutral on valuation
- Regis Resources FY25 slides: Strong production, $517M cash position as underground focus deepens
- Regis CEO Matthew Doctor to step down, interim successor named
Tagesspanne
28.28 29.08
Jahresspanne
15.00 30.29
- Vorheriger Schlusskurs
- 28.47
- Eröffnung
- 28.78
- Bid
- 28.28
- Ask
- 28.58
- Tief
- 28.28
- Hoch
- 29.08
- Volumen
- 19
- Tagesänderung
- -0.67%
- Monatsänderung
- 27.67%
- 6-Monatsänderung
- 55.38%
- Jahresänderung
- 3.25%
