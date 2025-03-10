통화 / RGS
RGS: Regis Corporation
28.27 USD 0.20 (0.70%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
RGS 환율이 오늘 -0.70%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 27.84이고 고가는 29.08이었습니다.
Regis Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
RGS News
- Earnings call transcript: Regis Corporation Q4 2025 Sees Stock Surge on Robust Revenue Growth
- Regis Corporation (RGS) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- JPMorgan downgrades Regis Healthcare stock rating to Neutral on valuation
- Ingredion Q2 2025 slides: Margin expansion offsets revenue decline amid segment shifts
- Citi downgrades Regis Resources stock to Sell on higher costs
- Regis Resources FY25 slides: Strong production, $517M cash position as underground focus deepens
- Regis CEO Matthew Doctor to step down, interim successor named
일일 변동 비율
27.84 29.08
년간 변동
15.00 30.29
- 이전 종가
- 28.47
- 시가
- 28.78
- Bid
- 28.27
- Ask
- 28.57
- 저가
- 27.84
- 고가
- 29.08
- 볼륨
- 45
- 일일 변동
- -0.70%
- 월 변동
- 27.63%
- 6개월 변동
- 55.33%
- 년간 변동율
- 3.21%
