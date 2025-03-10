QuotazioniSezioni
RGS: Regis Corporation

28.27 USD 0.20 (0.70%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio RGS ha avuto una variazione del -0.70% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 27.84 e ad un massimo di 29.08.

Segui le dinamiche di Regis Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
27.84 29.08
Intervallo Annuale
15.00 30.29
Chiusura Precedente
28.47
Apertura
28.78
Bid
28.27
Ask
28.57
Minimo
27.84
Massimo
29.08
Volume
45
Variazione giornaliera
-0.70%
Variazione Mensile
27.63%
Variazione Semestrale
55.33%
Variazione Annuale
3.21%
21 settembre, domenica