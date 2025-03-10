Valute / RGS
RGS: Regis Corporation
28.27 USD 0.20 (0.70%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio RGS ha avuto una variazione del -0.70% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 27.84 e ad un massimo di 29.08.
Segui le dinamiche di Regis Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
RGS News
- Earnings call transcript: Regis Corporation Q4 2025 Sees Stock Surge on Robust Revenue Growth
- Regis Corporation (RGS) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- JPMorgan downgrades Regis Healthcare stock rating to Neutral on valuation
- Ingredion Q2 2025 slides: Margin expansion offsets revenue decline amid segment shifts
- Citi downgrades Regis Resources stock to Sell on higher costs
- Regis Resources FY25 slides: Strong production, $517M cash position as underground focus deepens
- Regis CEO Matthew Doctor to step down, interim successor named
- Despite Bruce Galloway's Pushback On Bankruptcy, WeightWatchers Enters Chapter 11; Says Members Won't Be Affected - Novo Nordisk (NYSE:NVO), Eli Lilly (NYSE:LLY)
- Galloway Capital builds 3% WW stake, pushes for debt deal amid bankruptcy rumors
- Gabon coup leader eyes seven-year mandate in presidential vote
- Britain’s JD Sports backs Nike strategy, says relationship good
- Conventum-Alluvium Global Fund December 2024 Quarterly Report
Intervallo Giornaliero
27.84 29.08
Intervallo Annuale
15.00 30.29
- Chiusura Precedente
- 28.47
- Apertura
- 28.78
- Bid
- 28.27
- Ask
- 28.57
- Minimo
- 27.84
- Massimo
- 29.08
- Volume
- 45
- Variazione giornaliera
- -0.70%
- Variazione Mensile
- 27.63%
- Variazione Semestrale
- 55.33%
- Variazione Annuale
- 3.21%
21 settembre, domenica