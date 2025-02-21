Dövizler / RGR
RGR: Sturm, Ruger & Company Inc
39.70 USD 0.39 (0.99%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
RGR fiyatı bugün 0.99% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 38.97 ve Yüksek fiyatı olarak 40.00 aralığında işlem gördü.
Sturm, Ruger & Company Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
RGR haberleri
- Sturm Ruger Kıdemli Başkan Yardımcısı Timothy Lowney 1 Ekim’de emekli olacak
- Sturm Ruger senior vice president Timothy Lowney to retire October 1
- Bill Ackman Pledges $1 Million Each To FBI Reward And Endowment for Charlie Kirk Family After Shooting - Sturm Ruger & Co (NYSE:RGR), Smith & Wesson Brands (NASDAQ:SWBI)
- Wall Street Breakfast Podcast: Futures Edge Higher, CPI
- Sturm Ruger stock holds steady as Aegis Capital reiterates $48 price target
- Sturm, Ruger & Company: Navigating A Challenging Environment (NYSE:RGR)
- Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Sturm Ruger&Company earnings missed by $0.10, revenue topped estimates
- Gunmakers lose appeal challenging New York public nuisance law
- U.S. Supreme Court rules in favor of gun companies in Mexico’s lawsuit
- Sturm Ruger VP Sarah Colbert sells $286,384 in stock
- Sturm Ruger shares tumble on disappointing Q1 earnings
- Ruger V. Smith & Wesson: Which American Gun Manufacturer Wins In A Shootout? (RGR)
Günlük aralık
38.97 40.00
Yıllık aralık
31.64 42.59
- Önceki kapanış
- 39.31
- Açılış
- 39.39
- Satış
- 39.70
- Alış
- 40.00
- Düşük
- 38.97
- Yüksek
- 40.00
- Hacim
- 537
- Günlük değişim
- 0.99%
- Aylık değişim
- 15.07%
- 6 aylık değişim
- 0.63%
- Yıllık değişim
- -4.41%
21 Eylül, Pazar