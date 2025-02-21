FiyatlarBölümler
RGR
RGR: Sturm, Ruger & Company Inc

39.70 USD 0.39 (0.99%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

RGR fiyatı bugün 0.99% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 38.97 ve Yüksek fiyatı olarak 40.00 aralığında işlem gördü.

Sturm, Ruger & Company Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
38.97 40.00
Yıllık aralık
31.64 42.59
Önceki kapanış
39.31
Açılış
39.39
Satış
39.70
Alış
40.00
Düşük
38.97
Yüksek
40.00
Hacim
537
Günlük değişim
0.99%
Aylık değişim
15.07%
6 aylık değişim
0.63%
Yıllık değişim
-4.41%
21 Eylül, Pazar