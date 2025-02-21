Moedas / RGR
RGR: Sturm, Ruger & Company Inc
39.15 USD 0.07 (0.18%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do RGR para hoje mudou para -0.18%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 39.02 e o mais alto foi 39.59.
Veja a dinâmica do par de moedas Sturm, Ruger & Company Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
RGR Notícias
- Bill Ackman Pledges $1 Million Each To FBI Reward And Endowment for Charlie Kirk Family After Shooting - Sturm Ruger & Co (NYSE:RGR), Smith & Wesson Brands (NASDAQ:SWBI)
- Wall Street Breakfast Podcast: Futures Edge Higher, CPI
- Sturm Ruger stock holds steady as Aegis Capital reiterates $48 price target
- Sturm, Ruger & Company: Navigating A Challenging Environment (NYSE:RGR)
- Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Sturm Ruger&Company earnings missed by $0.10, revenue topped estimates
- Gunmakers lose appeal challenging New York public nuisance law
- U.S. Supreme Court rules in favor of gun companies in Mexico’s lawsuit
- Sturm Ruger VP Sarah Colbert sells $286,384 in stock
- Sturm Ruger shares tumble on disappointing Q1 earnings
- Ruger V. Smith & Wesson: Which American Gun Manufacturer Wins In A Shootout? (RGR)
Faixa diária
39.02 39.59
Faixa anual
31.64 42.59
- Fechamento anterior
- 39.22
- Open
- 39.30
- Bid
- 39.15
- Ask
- 39.45
- Low
- 39.02
- High
- 39.59
- Volume
- 56
- Mudança diária
- -0.18%
- Mudança mensal
- 13.48%
- Mudança de 6 meses
- -0.76%
- Mudança anual
- -5.73%
