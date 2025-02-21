Валюты / RGR
RGR: Sturm, Ruger & Company Inc
39.35 USD 1.52 (4.02%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RGR за сегодня изменился на 4.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.04, а максимальная — 39.94.
Следите за динамикой Sturm, Ruger & Company Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости RGR
- Bill Ackman Pledges $1 Million Each To FBI Reward And Endowment for Charlie Kirk Family After Shooting - Sturm Ruger & Co (NYSE:RGR), Smith & Wesson Brands (NASDAQ:SWBI)
- Wall Street Breakfast Podcast: Futures Edge Higher, CPI
- Sturm Ruger stock holds steady as Aegis Capital reiterates $48 price target
- Sturm, Ruger & Company: Navigating A Challenging Environment (NYSE:RGR)
- Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Sturm Ruger&Company earnings missed by $0.10, revenue topped estimates
- Gunmakers lose appeal challenging New York public nuisance law
- U.S. Supreme Court rules in favor of gun companies in Mexico’s lawsuit
- Sturm Ruger VP Sarah Colbert sells $286,384 in stock
- Sturm Ruger shares tumble on disappointing Q1 earnings
- Ruger V. Smith & Wesson: Which American Gun Manufacturer Wins In A Shootout? (RGR)
Дневной диапазон
38.04 39.94
Годовой диапазон
31.64 42.59
- Предыдущее закрытие
- 37.83
- Open
- 38.08
- Bid
- 39.35
- Ask
- 39.65
- Low
- 38.04
- High
- 39.94
- Объем
- 800
- Дневное изменение
- 4.02%
- Месячное изменение
- 14.06%
- 6-месячное изменение
- -0.25%
- Годовое изменение
- -5.25%
