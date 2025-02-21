통화 / RGR
RGR: Sturm, Ruger & Company Inc
39.70 USD 0.39 (0.99%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
RGR 환율이 오늘 0.99%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 38.97이고 고가는 40.00이었습니다.
Sturm, Ruger & Company Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
RGR News
- Sturm Ruger senior vice president Timothy Lowney to retire October 1
- Bill Ackman Pledges $1 Million Each To FBI Reward And Endowment for Charlie Kirk Family After Shooting - Sturm Ruger & Co (NYSE:RGR), Smith & Wesson Brands (NASDAQ:SWBI)
- Wall Street Breakfast Podcast: Futures Edge Higher, CPI
- Sturm Ruger stock holds steady as Aegis Capital reiterates $48 price target
- Sturm, Ruger & Company: Navigating A Challenging Environment (NYSE:RGR)
- Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Sturm Ruger&Company earnings missed by $0.10, revenue topped estimates
- Gunmakers lose appeal challenging New York public nuisance law
- U.S. Supreme Court rules in favor of gun companies in Mexico’s lawsuit
- Sturm Ruger VP Sarah Colbert sells $286,384 in stock
- Sturm Ruger shares tumble on disappointing Q1 earnings
- Ruger V. Smith & Wesson: Which American Gun Manufacturer Wins In A Shootout? (RGR)
일일 변동 비율
38.97 40.00
년간 변동
31.64 42.59
- 이전 종가
- 39.31
- 시가
- 39.39
- Bid
- 39.70
- Ask
- 40.00
- 저가
- 38.97
- 고가
- 40.00
- 볼륨
- 537
- 일일 변동
- 0.99%
- 월 변동
- 15.07%
- 6개월 변동
- 0.63%
- 년간 변동율
- -4.41%
20 9월, 토요일