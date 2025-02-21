시세섹션
통화 / RGR
주식로 돌아가기

RGR: Sturm, Ruger & Company Inc

39.70 USD 0.39 (0.99%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

RGR 환율이 오늘 0.99%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 38.97이고 고가는 40.00이었습니다.

Sturm, Ruger & Company Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RGR News

일일 변동 비율
38.97 40.00
년간 변동
31.64 42.59
이전 종가
39.31
시가
39.39
Bid
39.70
Ask
40.00
저가
38.97
고가
40.00
볼륨
537
일일 변동
0.99%
월 변동
15.07%
6개월 변동
0.63%
년간 변동율
-4.41%
20 9월, 토요일