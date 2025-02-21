货币 / RGR
RGR: Sturm, Ruger & Company Inc
39.35 USD 1.52 (4.02%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日RGR汇率已更改4.02%。当日，交易品种以低点38.04和高点39.94进行交易。
关注Sturm, Ruger & Company Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RGR新闻
- Bill Ackman Pledges $1 Million Each To FBI Reward And Endowment for Charlie Kirk Family After Shooting - Sturm Ruger & Co (NYSE:RGR), Smith & Wesson Brands (NASDAQ:SWBI)
- Wall Street Breakfast Podcast: Futures Edge Higher, CPI
- 5 New Buy Signals That Could Soar 1,000%
- 5 Fresh Buy Signals: Your Shot at 1,000% Winners
- How to Score 1,000% Returns Without Really Trying
- How One Pattern Predicted Nvidia’s 1,871% Run
- A Free Stock Pick From “Mr. 1,000%”
- How to Fish for the Market’s 1,000% Winners
- The Hidden Sweet Spot Where 1,000% Winners Live
- Sturm Ruger stock holds steady as Aegis Capital reiterates $48 price target
- Sturm, Ruger & Company: Navigating A Challenging Environment (NYSE:RGR)
- Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Sturm Ruger&Company earnings missed by $0.10, revenue topped estimates
- Gunmakers lose appeal challenging New York public nuisance law
- This Weird Signal Beats Buy-and-Hold in Chaotic Markets
- The Simple Trade That Made 100% in 19 Days
- The Powerful Trading Strategy No One Else Is Teaching
- U.S. Supreme Court rules in favor of gun companies in Mexico’s lawsuit
- Sturm Ruger VP Sarah Colbert sells $286,384 in stock
- Sturm Ruger shares tumble on disappointing Q1 earnings
- Ruger V. Smith & Wesson: Which American Gun Manufacturer Wins In A Shootout? (RGR)
日范围
38.04 39.94
年范围
31.64 42.59
- 前一天收盘价
- 37.83
- 开盘价
- 38.08
- 卖价
- 39.35
- 买价
- 39.65
- 最低价
- 38.04
- 最高价
- 39.94
- 交易量
- 800
- 日变化
- 4.02%
- 月变化
- 14.06%
- 6个月变化
- -0.25%
- 年变化
- -5.25%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值