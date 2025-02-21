Währungen / RGR
RGR: Sturm, Ruger & Company Inc
39.29 USD 0.02 (0.05%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RGR hat sich für heute um -0.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 38.97 bis zu einem Hoch von 39.56 gehandelt.
Verfolgen Sie die Sturm, Ruger & Company Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
RGR News
- Bill Ackman Pledges $1 Million Each To FBI Reward And Endowment for Charlie Kirk Family After Shooting - Sturm Ruger & Co (NYSE:RGR), Smith & Wesson Brands (NASDAQ:SWBI)
- Wall Street Breakfast Podcast: Futures Edge Higher, CPI
- GrabAGun beruft Sina Azmoudeh zum neuen Chief Marketing Officer
- Sturm Ruger stock holds steady as Aegis Capital reiterates $48 price target
- Sturm, Ruger & Company: Navigating A Challenging Environment (NYSE:RGR)
- Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Sturm Ruger&Company earnings missed by $0.10, revenue topped estimates
- Gunmakers lose appeal challenging New York public nuisance law
- U.S. Supreme Court rules in favor of gun companies in Mexico’s lawsuit
- Sturm Ruger VP Sarah Colbert sells $286,384 in stock
- Sturm Ruger shares tumble on disappointing Q1 earnings
- Ruger V. Smith & Wesson: Which American Gun Manufacturer Wins In A Shootout? (RGR)
Tagesspanne
38.97 39.56
Jahresspanne
31.64 42.59
- Vorheriger Schlusskurs
- 39.31
- Eröffnung
- 39.39
- Bid
- 39.29
- Ask
- 39.59
- Tief
- 38.97
- Hoch
- 39.56
- Volumen
- 49
- Tagesänderung
- -0.05%
- Monatsänderung
- 13.88%
- 6-Monatsänderung
- -0.41%
- Jahresänderung
- -5.39%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K