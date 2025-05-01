Devises / RGR
RGR: Sturm, Ruger & Company Inc
39.70 USD 0.39 (0.99%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de RGR a changé de 0.99% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 38.97 et à un maximum de 40.00.
Suivez la dynamique Sturm, Ruger & Company Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
RGR Nouvelles
- Le vice-président senior de Sturm Ruger, Timothy Lowney, prendra sa retraite le 1er octobre
- Sturm Ruger senior vice president Timothy Lowney to retire October 1
- Bill Ackman promet un fonds de 1 million de dollars pour soutenir la famille de Charlie Kirk et fait un don équivalent pour aider le FBI à attraper son meurtrier | Benzinga France
- Bill Ackman Pledges $1 Million Each To FBI Reward And Endowment for Charlie Kirk Family After Shooting - Sturm Ruger & Co (NYSE:RGR), Smith & Wesson Brands (NASDAQ:SWBI)
- Wall Street Breakfast Podcast: Futures Edge Higher, CPI
- GrabAGun nomme Sina Azmoudeh au poste de directeur marketing
- Sturm Ruger stock holds steady as Aegis Capital reiterates $48 price target
- Sturm, Ruger & Company: Navigating A Challenging Environment (NYSE:RGR)
- Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Sturm Ruger&Company earnings missed by $0.10, revenue topped estimates
- Gunmakers lose appeal challenging New York public nuisance law
- U.S. Supreme Court rules in favor of gun companies in Mexico’s lawsuit
- Sturm Ruger VP Sarah Colbert sells $286,384 in stock
- Sturm Ruger shares tumble on disappointing Q1 earnings
Range quotidien
38.97 40.00
Range Annuel
31.64 42.59
- Clôture Précédente
- 39.31
- Ouverture
- 39.39
- Bid
- 39.70
- Ask
- 40.00
- Plus Bas
- 38.97
- Plus Haut
- 40.00
- Volume
- 537
- Changement quotidien
- 0.99%
- Changement Mensuel
- 15.07%
- Changement à 6 Mois
- 0.63%
- Changement Annuel
- -4.41%
20 septembre, samedi