RGR: Sturm, Ruger & Company Inc
39.35 USD 1.52 (4.02%)
Sector: Industrials Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
RGR exchange rate has changed by 4.02% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 38.04 and at a high of 39.94.
Follow Sturm, Ruger & Company Inc dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
RGR News
- Bill Ackman Pledges $1 Million Each To FBI Reward And Endowment for Charlie Kirk Family After Shooting - Sturm Ruger & Co (NYSE:RGR), Smith & Wesson Brands (NASDAQ:SWBI)
- Wall Street Breakfast Podcast: Futures Edge Higher, CPI
- Sturm Ruger stock holds steady as Aegis Capital reiterates $48 price target
- Sturm, Ruger & Company: Navigating A Challenging Environment (NYSE:RGR)
- Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Sturm Ruger&Company earnings missed by $0.10, revenue topped estimates
- Gunmakers lose appeal challenging New York public nuisance law
- U.S. Supreme Court rules in favor of gun companies in Mexico’s lawsuit
- Sturm Ruger VP Sarah Colbert sells $286,384 in stock
- Sturm Ruger shares tumble on disappointing Q1 earnings
- Ruger V. Smith & Wesson: Which American Gun Manufacturer Wins In A Shootout? (RGR)
Daily Range
38.04 39.94
Year Range
31.64 42.59
- Previous Close
- 37.83
- Open
- 38.08
- Bid
- 39.35
- Ask
- 39.65
- Low
- 38.04
- High
- 39.94
- Volume
- 800
- Daily Change
- 4.02%
- Month Change
- 14.06%
- 6 Months Change
- -0.25%
- Year Change
- -5.25%
16 September, Tuesday
12:30
USD
- Act
- 0.6%
- Fcst
- -0.3%
- Prev
- 0.6%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.5%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.3%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.1%
13:15
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- -0.4%
13:15
USD
- Act
- 0.9%
- Fcst
- 1.6%
- Prev
- 1.4%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.2%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- Prev
- 0.1%
17:00
USD
- Act
- 4.613%
- Fcst
- Prev
- 4.876%