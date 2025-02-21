Divisas / RGR
RGR: Sturm, Ruger & Company Inc
39.22 USD 0.13 (0.33%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de RGR de hoy ha cambiado un -0.33%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 39.10, mientras que el máximo ha alcanzado 39.76.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Sturm, Ruger & Company Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
RGR News
- Bill Ackman Pledges $1 Million Each To FBI Reward And Endowment for Charlie Kirk Family After Shooting - Sturm Ruger & Co (NYSE:RGR), Smith & Wesson Brands (NASDAQ:SWBI)
- Wall Street Breakfast Podcast: Futures Edge Higher, CPI
- Sturm Ruger stock holds steady as Aegis Capital reiterates $48 price target
- Sturm, Ruger & Company: Navigating A Challenging Environment (NYSE:RGR)
- Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Sturm Ruger&Company earnings missed by $0.10, revenue topped estimates
- Gunmakers lose appeal challenging New York public nuisance law
- U.S. Supreme Court rules in favor of gun companies in Mexico’s lawsuit
- Sturm Ruger VP Sarah Colbert sells $286,384 in stock
- Sturm Ruger shares tumble on disappointing Q1 earnings
- Ruger V. Smith & Wesson: Which American Gun Manufacturer Wins In A Shootout? (RGR)
Rango diario
39.10 39.76
Rango anual
31.64 42.59
- Cierres anteriores
- 39.35
- Open
- 39.34
- Bid
- 39.22
- Ask
- 39.52
- Low
- 39.10
- High
- 39.76
- Volumen
- 480
- Cambio diario
- -0.33%
- Cambio mensual
- 13.68%
- Cambio a 6 meses
- -0.58%
- Cambio anual
- -5.56%
