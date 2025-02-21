通貨 / RGR
RGR: Sturm, Ruger & Company Inc
39.31 USD 0.09 (0.23%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
RGRの今日の為替レートは、0.23%変化しました。日中、通貨は1あたり39.02の安値と39.59の高値で取引されました。
Sturm, Ruger & Company Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
RGR News
- ビル・アックマンがチャーリー・カークの家族を支援するための100万ドルの基金を約束し、FBIが犯人を捕まえるための寄付をマッチングすることを約束します。
- Bill Ackman Pledges $1 Million Each To FBI Reward And Endowment for Charlie Kirk Family After Shooting - Sturm Ruger & Co (NYSE:RGR), Smith & Wesson Brands (NASDAQ:SWBI)
- Wall Street Breakfast Podcast: Futures Edge Higher, CPI
- Sturm Ruger stock holds steady as Aegis Capital reiterates $48 price target
- Sturm, Ruger & Company: Navigating A Challenging Environment (NYSE:RGR)
- Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Sturm Ruger&Company earnings missed by $0.10, revenue topped estimates
- Gunmakers lose appeal challenging New York public nuisance law
- U.S. Supreme Court rules in favor of gun companies in Mexico’s lawsuit
- Sturm Ruger VP Sarah Colbert sells $286,384 in stock
- Sturm Ruger shares tumble on disappointing Q1 earnings
- Ruger V. Smith & Wesson: Which American Gun Manufacturer Wins In A Shootout? (RGR)
1日のレンジ
39.02 39.59
1年のレンジ
31.64 42.59
- 以前の終値
- 39.22
- 始値
- 39.30
- 買値
- 39.31
- 買値
- 39.61
- 安値
- 39.02
- 高値
- 39.59
- 出来高
- 328
- 1日の変化
- 0.23%
- 1ヶ月の変化
- 13.94%
- 6ヶ月の変化
- -0.35%
- 1年の変化
- -5.35%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K