Dövizler / RGA
RGA: Reinsurance Group of America Incorporated
186.44 USD 2.11 (1.12%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
RGA fiyatı bugün -1.12% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 184.84 ve Yüksek fiyatı olarak 190.15 aralığında işlem gördü.
Reinsurance Group of America Incorporated hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
184.84 190.15
Yıllık aralık
159.25 233.81
- Önceki kapanış
- 188.55
- Açılış
- 188.04
- Satış
- 186.44
- Alış
- 186.74
- Düşük
- 184.84
- Yüksek
- 190.15
- Hacim
- 1.241 K
- Günlük değişim
- -1.12%
- Aylık değişim
- -3.80%
- 6 aylık değişim
- -4.87%
- Yıllık değişim
- -13.57%
21 Eylül, Pazar