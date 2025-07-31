Валюты / RGA
RGA: Reinsurance Group of America Incorporated
186.82 USD 2.38 (1.26%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RGA за сегодня изменился на -1.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 185.30, а максимальная — 188.22.
Следите за динамикой Reinsurance Group of America Incorporated. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
185.30 188.22
Годовой диапазон
159.25 233.81
- Предыдущее закрытие
- 189.20
- Open
- 188.22
- Bid
- 186.82
- Ask
- 187.12
- Low
- 185.30
- High
- 188.22
- Объем
- 1.106 K
- Дневное изменение
- -1.26%
- Месячное изменение
- -3.60%
- 6-месячное изменение
- -4.68%
- Годовое изменение
- -13.40%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.