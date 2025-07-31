КотировкиРазделы
RGA: Reinsurance Group of America Incorporated

186.82 USD 2.38 (1.26%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс RGA за сегодня изменился на -1.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 185.30, а максимальная — 188.22.

Следите за динамикой Reinsurance Group of America Incorporated. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
185.30 188.22
Годовой диапазон
159.25 233.81
Предыдущее закрытие
189.20
Open
188.22
Bid
186.82
Ask
187.12
Low
185.30
High
188.22
Объем
1.106 K
Дневное изменение
-1.26%
Месячное изменение
-3.60%
6-месячное изменение
-4.68%
Годовое изменение
-13.40%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.